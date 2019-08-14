HABER

Giroud'dan genç milli ampute futbolcuyla röportaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

UEFA, Chelsea'nin Fransız futbolcusu Olivier Giroud ile genç milli ampute futbolcu Agit arasındaki röportajı yayınladı

UEFA, Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud'nun, genç milli ampute futbolcu Agit ile yaptığı röportajı yayınladı.

UEFA, Liverpoollu defans oyuncusu Virgil van Dijk ile genç milli ampute futbolcu Emirhan arasındaki röportajın ardından Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud ile Emirhan'ın takım arkadaşı Agit arasındaki söyleşiyi de resmi Twitter hesabından videoyla paylaştı.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta Giroud'nun sorularını yanıtlayan Agit, futbol sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Futbolcu olmasının ardından etrafındakilerin kendisine karşı bakış açısını değiştirdiğini kaydeden Agit, "Engelli olmak, bir şeyler yapmaya engel değildir. Bir işe gönül verirsen ve seversen, her zaman peşinden koşmalısın ve asla pes etmemelisin." değerlendirmesinde bulundu.

Olivier Giroud ise Agit'e tavsiyelerde bulunarak, "Arkadaşlarınla futbol oynamaktan zevk almaya devam et. Asla pes etme ve kendini geliştirmek için şu üç şeyi asla unutma: Çalış, saygı duy ve tevazu göster." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı Çekmeköy’de kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandı 
Tokat’ta örtü altı yangınıTokat’ta örtü altı yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ampute futbolcu Agit Chelsea Olivier Giroud röportaj

En Çok Okunan Haberler

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Feci olay! Anne, baba ve çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak! Tutuklandılar

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

İki arkadaşın sır intiharı

İki arkadaşın sır intiharı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Marmara Adası yangını şüphelileri tutuklandı

Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.