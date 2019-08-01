Gırtlağı alınan Dilek Demir için bağış yaptılar

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'e (30) yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında bir grup vatandaş, banka hesabına bağış yaptı.

Finike'de oturan Dilek Demir'in, 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. 2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için vatandaşlar Demir'in hesabına bağış yaptı. Dilek Demir'le ilgili paylaşımları gören 8 yaşındaki Elif Ozan da biriktirdiği harçlığı bağışladı.

'HAKKINIZI NASIL ÖDERİM'

Finike'de bir banka şubesi önünde kendisi için toplanan kalabalığa banka önüne gelerek teşekkür eden Dilek Demir, duygu dolu anlar yaşadı. Konuşamadığı için duygularını beden diliyle ifade eden Dilek Demir, yanına gelen insanlara telefonuna yazdığı mesajı göstererek, "Hepinize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim" dedi.