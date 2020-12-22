Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri nasıl tedavi edilir?

Hem ülkemizde hem de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada en çok görülen kanser türleri arasında gırtlak (larinks) kanseri, boğaz bölgesi yanı sıra ses tellerini de etkileyen ciddi hastalıklardan biridir. Özellikle erkeklerde sıklıkla görülen bu kanser türü, baş - boyun kanserlerinin alt türü olarak bilinir ve son derece tehlikelidir. Gırtlak Kanseri Nedir? Gırtlak olarak adlandırılan bölüm, soluk borusunun girişinde bulunan, konuşma ve nefes almaya yarayan kıkırdak dokudur. Bu doku üzerinde yer alan bir hücrenin DNA'sının değişmesi ve oluşan anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması, kanserli bir tümör oluşmasına neden olur. Laringeal ya da larinks kanser olarak da tanımlanan gırtlak kanseri, en sık rastlanılan kanser türlerinden biridir. Gırtlak Kanserinin Nedenleri Nelerdir? Gırtlak kanserinin tam olarak nedeni bilinmese de birtakım faktörlerin riski artırdığı düşünülür. Bu riskler şunlardır: Sigara ve alkol kullanımı

Daha önce baş - boyun kanseri geçirmiş olmak

Ailede gırtlak kanseri öyküsü olması

Sağlıksız ve düzensiz beslenme

Kömür, sülfürik asit, boya buharı gibi zararlı maddeleri soluma

HPV virüsü

Erkek olmak (kadınlara göre risk 5 kat fazladır)

Yaşlılık (sıklıkla yaşlılarda görülür) Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir? Gırtlak kanseri belirtileri arasında en spesifik olanı haftalarca süren ses kısıklığı problemidir. Ancak bazen çok bağırmak, reflü, sigara kullanımı, tiroit sorunları, burun akıntısı ve hatta alerji gibi etkenler ses kısıklığına neden olabilir. Gırtlak kanseri nedeniyle oluşan ses kısıklığı yanı sıra ses tonunda değişimler de görülür. Bunun yanı sıra gırtlak kanserinin diğer belirtileri şunlardır:

Yutmada güçlük

Kilo kaybı

Nefes darlığı

Uzun süreli öksürük

Solunum güçlüğü

Boyun bölgesinde şişlik

Boğaz ağrısı Gırtlak Kanseri Çeşitleri Nelerdir? Gırtlak kanseri, etkilenen hücre kökenine göre farklı çeşitlere ayrılır. Tüm gırtlak kanserlerinin yaklaşık %95'i skuamoz hücre türü gırtlak kanseridir. Bu gırtlağın üst bölgesinde yaprak formunda bulunan düz ve yassı hücrelerde veya gırtlağın diğer alanlarındaki aynı formdaki hücrelerde oluşan kanser türüdür. Son yıllarda daha sık görülmeye başlanan adenokarsinom gırtlak kanseri ise gırtlak yüzeyinde mukus adlı salgıyı üreten adenomatöz hücrelerde başlar ve skuamoz türü gırtlak kanseri türüne göre daha nadir görülür. Gırtlak Kanseri Teşhisi Nasıl Konur? Tüm diğer kanser türlerinde olduğu gibi, gırtlak kanseri ilk belirtileri ortaya çıktığında erken teşhis edilebilirse tedavi şansı oldukça artar. Bu nedenle ilgili belirtiler arasında bir ya da daha fazlası görüldüğü anda zaman kaybetmeden bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olmak gerekir. Gırtlak kanseri teşhisi için önce doktor tarafından fiziki muayene yapılır ve hastanın yaşam öyküsü dinlenir. Sigara ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzı ile mesleki risk faktörleri değerlendirilir. Eğer varsa boğazda oluşan yumru tarzı şişlik incelenir. Benzer şekilde dudaklar, yanaklar, ağız içinde meydana gelen topaklar, boğaz arkası, ağız tabanı, kulak ve burun gibi tüm alanlar tetkik edilir. Gerekirse teşhisi netleştirmek adına bazı görüntüleme yöntemleri ve testler de istenebilir.