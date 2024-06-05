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Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.05.2024 14:47
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Gırtlak kanseri gırtlak dokusunun anormal hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Gırtlak kanseri, ses tellerini, soluk borusunu ve boğazın üst kısmını içeren gırtlak bölgesinde ortaya çıkar. Peki, gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?

Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir? Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Gırtlak kanseri nedir?
  • Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?
  • Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Gırtlak kanseri ciddi bir sağlık sorunudur ve erken teşhis ve tedavi ile başarıyla yönetilebilir. Belirtileri fark eden veya risk altında olan bireylerin düzenli doktor kontrolüne gitmeleri, kanser taramalarına katılmaları ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmaları önemlidir.

Gırtlak kanseri nedir?

Gırtlak kanseri gırtlak bölgesindeki dokularda anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Gırtlak ses tellerini, soluk borusunu ve boğazın üst kısmını içeren önemli bir yapıdır. Gırtlak kanseri genellikle sigara içme, alkol tüketimi, uzun süreli ses yüklemesi, kronik reflü hastalığı ve insan papilloma virüsü (HPV) gibi risk faktörleriyle ilişkilendirilir.

Gırtlak kanseri belirtileri nelerdir?

Gırtlak kanseri belirtileri arasında uzun süreli ses kısıklığı, boğazda veya gırtlakta ağrı, yutma güçlüğü, boğazda topak hissi, nefes almada zorluk, kulak ağrısı, kilo kaybı ve boyun lenf bezlerinde şişme yer alır. Erken dönemde teşhis edilmesi, tedavi başarısını artırabilir ve yaşam süresini uzatabilir. Olası gırtlak kanseri belirtileri şöyledir:

  • 2 haftadan uzun süren ses kısıklığı
  • İlerleyen evrelerde yutma güçlüğü
  • İnatçı ve kuru öksürük, kanlı öksürük de görülebilir
  • İlerleyen evrelerde tümör orta kulağa yayıldıysa kulakta ağrı
  • İlerleyene evrelerde boyunda şişlik
  • İlerleyen evrelerde nefes darlığı
  • İştah ve kilo kaybı
  • Ağız kokusu
  • Yutkunurken boğazda ağrı
  • Boyun veya çene altında şişlik

Gırtlak kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Gırtlak kanseri tedavisi kanserin evresine, gırtlağın hangi bölümünün etkilendiğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Gırtlak kanseri tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemler şunlardır:

  • Gırtlak kanserinin en yaygın tedavisi cerrahi işlemdir. Tümör ve çevresindeki bazı sağlıklı dokular cerrahi olarak çıkarılır. Ameliyat sırasında ses telleri de çıkarılabilirse, hastaya nefes alabilmesi ve iletişim kurabilmesi için bir trakeostomi (boğaza delik) veya laringektomi (gırtlak kutusu) yaptırılabilir.
  • Gırtlak kanseri tedavisinde radyoterapi de kullanılabilir. Yüksek enerjili ışınlar kanser hücrelerini öldürmek için kullanılır. Radyoterapi cerrahiden önce veya sonra tek başına veya kemoterapi ile birlikte kullanılabilir.
  • Kemoterapi cerrahiden önce veya sonra tek başına veya radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.
  • Kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmak için hedefe yönelik tedavi yapılabilir. Bu tedavide belirli hücre yollarını hedef alan ilaçları kullanır. Hedefe yönelik tedavi diğer tedavilere yanıt vermeyen veya ilerlemiş gırtlak kanseri olan hastalar için bir seçenek olabilir.

Bu bilgiler tıbbi tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.

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gırtlak kanseri
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