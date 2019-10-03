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GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı için geri sayım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

5 Ekim'de Viaport Marina’da kapılarını açacak olan Gisbir Boat Show Tuzla, dünya ve Türkiye lansmanı yapacak tekne firmalarının yanı sıra, 600 milyon TL'lik satış hedefi bulunan 200'ün üzerinde her bütçeye uygun teknelerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası GİSBİR Boat Show Tuzla, 5 Ekim'de Viaport Marina'da kapılarını açacak.

GİSBİR açıklamasına göre, 5 Ekim'de 4'üncü kez Viaport Marina'da kapılarını açacak olan Gisbir Boat Show Tuzla, dünya ve Türkiye lansmanı yapacak tekne firmalarına ev sahipliği yapacak. Bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere 60 bine yakın ziyaretçinin beklendiği fuar, denizcilik sektörünün deniz üzerindeki en büyük buluşması olarak nitelendiriliyor.

Fuarda boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen ve toplam değeri 600 Milyon TL'yi bulan 200'ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak.

- Ekonomik tekneler de sergilenecek

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Ziyaretçilerin beğendikleri tekneleri test edebileceği, test sürüşü yapabileceği GİSBİR Boat Show Tuzla kapsamında, Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nde Gentleman Dergisi ile birlikte gerçekleştirilecek olan "GİSBİR Yacht Parade" gecesinde Dünya ve Türkiye lansmanı fuar teknelerinin yapacağı geçit töreni ile seçkin misafirlere keyifli bir gece sunulacak.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda beğenilen tekneyi test etmenin yanı sıra, bu yıl gerçekleştirilecek birbirinden çeşitli seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplar ile fuar ziyaretçilerini farklı deneyimler yaşayacak. Ayrıca fuar alanında ayrılan özel etkinlik alanında çocukları da unutmayan GİSBİR Boat Show Tuzla, etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri verecek.

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Anahtar Kelimeler:
GİSBİR Boat Show

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