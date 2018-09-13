GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir:

TEKİRDAĞ (AA) - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Genel Sekreteri Mehtap Karahallı Özdemir, ''Kaliteli üretim tecrübeli ve esnek iş gücüne sahibiz. Konum olarak gerçekten dünyada çok iyi bir pozisyondayız.'' dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Toplantı Salonunda gerçekleşen, ''Savunma Sanayi, MİLGEM, Uçak Gemisi ve Diğer Ticari Gemi İnşası ile İlgili İl Potansiyelinin Değerlendirmesi'' toplantısına katılan Özdemir, ülke genelinde askeri gemilerde iyi duruma gelindiğini ancak sivil gemilerde de her geçen gün artan bir oranın görüldüğünü söyledi.

Kendilerinin, Türk sanayicilerinin üreteceği ve sertifikasyona tabi her bölümde, uluslararası pazarda gerekli rekabetlerini sağlayabileceklerini düşündüklerini belirten Özdemir, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin çok önemli bir kurum olduğunu kaydetti.

GİSBİR'in 1971 yılında kurulduğunu ve şu an 97 üyesi olduğunu anlatan Özdemir, ''Amacımız ve misyonumuz; Türk gemi inşa sektörüne katkıda bulunmak, Türkiye tersanelerinin dünya pazarında önemli bir yer alması için gerekli atılımları yapmak, tersanelerin müşterek sorunları ve geliştirebilecekleri ortak projelerle ilgili platform yaratmak ve hem devletle hem de diğer sektör ortaklarımızla iş birliği yaratabilmek, ulusal ve uluslar arası alanda Türk gemi inşa sanayini temsil etmek.'' diye konuştu.