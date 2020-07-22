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  4. Gişe bariyerlerinde korkunç kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Gişe bariyerlerinde korkunç kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, Ankara istikametinde ilerleyen araç, Kuzey Marmara otoyolunda gişelere çarparak takla attı. Sürücü Uzman Çavuş Erhan Uçar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Marmara otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Erhan Uçar idaresindeki 34 BIM 576 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı.

ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ağır yaralanan sürücü Erhan Uçar’ı hurdaya dönen araçtan çıkardı.

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ!

Hastaneye kaldırılan Uçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uçar’ın uzman çavuş olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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