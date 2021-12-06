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Gisele Bündchen ağlara takılan kaplumbağayı kurtardı

06.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı ünlü manken Gisele Bündchen, sahilde ağlara takılmış kaplumbağayı kurtarma görüntülerini paylaştı ve milyonlarca takipçisine seslendi.

Brezilyalı manken Gisele Bündchen, Instagram hesabında paylaştığı videoda ağlara takılmış bir kaplumbağayı kurtardığı anları milyonlarca takipçisine gösterdi.

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41 yaşındaki Bündchen, sosyal medya platformundan paylaştığı videoda ağlara takılarak ters dönmüş kaplumbağayı görünce hemen yanına koşarak yaralı hayvanı ağlardan kurtarıyor. Bu sırada Portekizce konuşan Bündchen, “Bu sabah sahilde köpeğim Onyx ile yürüyüş yaparken, köpeğim havlamaya başladı. Ben de ağların yanına gidince bir kaplumbağanın ters döndüğünü ve ağlara takıldığını gördüm. Hayvanın gözlerinde korkuyu gördüm” dedi.

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Kaplumbağayı ağlardan kurtardıktan sonra Bündchen halsiz kalan kaplumbağayı kaldırarak denize götürüyor. Uzmanlar kaplumbağanın en az 100 kilogram ağırlığında olduğunu öne sürdü.

18 milyondan fazla takipçisi olan Bündchen, “Adrenalinin insanı güçlendirmesi harika bir şey. Hiç düşünmeden onu tuttum ve denize götürdüm. Özgürce yüzebilmesini görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Bündchen, “Maalesef çok sayıda canlı bu şekilde ağlara takılıp ölüyor. Bütün canlıları korumak bizim tercihimiz olmalı” dedi.

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