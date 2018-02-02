Gisele Bündchen bu hareketiyle moda tarihine geçti

Gisele Bündchen bu tercihiyle alkışı hak etti.

37 yaşındaki Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, bir moda dergisinin kapağında sıfır makyajla yer alan ilk model oldu.

Brezilyalı model Gisele Bündchen moda tarihine geçti, 2009 yılında evlendiği Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ve çocukları Vivian (5) ve Benjamin (8) ile Vouge İtalya’nın Şubat sayısı için poz verdi.

Ev kıyafetleri ve pofuduk terlikleriyle kamera karşına geçen 37 yaşındaki eski Victoria’s Secret meleği, sıfır makyajla Vogue’un kapağında yer alan ilk model oldu.

Fotoğrafçı Jamie Hawkeswort, Bündchen’in doğal halini en iyi şekilde yansıtmak için çekimlerde yapay ışık kullanmadığını belirtti.

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Forbes tarafından, Kendall Jenner’dan sonra dünyada en çok kazanan ikinci model olduğu açıklanan Bündchen, 1999 – 2006 yıllıarı arasında Victoria’s Secret podyumunda yürümüş, Nisan 2015’te ise modellikten emekli olduğunu açıklamıştı.