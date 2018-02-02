Gisele Bündchen bu hareketiyle moda tarihine geçti

37 yaşındaki Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, bir moda dergisinin kapağında sıfır makyajla yer alan ilk model oldu.
Gisele Bündchen bu tercihiyle alkışı hak etti.
Gisele Bündchen makyajsız! Moda tarihine geçti
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Brezilyalı model Gisele Bündchen moda tarihine geçti, 2009 yılında evlendiği Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ve çocukları Vivian (5) ve Benjamin (8) ile Vouge İtalya’nın Şubat sayısı için poz verdi.
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Çiftin ABD’nin Boston şehrindeki evinde yapılan çekimlerde ünlü ailenin günlük yaşamı yansıtıldı.
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BUNU YAPAN İLK MODEL
Ev kıyafetleri ve pofuduk terlikleriyle kamera karşına geçen 37 yaşındaki eski Victoria’s Secret meleği, sıfır makyajla Vogue’un kapağında yer alan ilk model oldu.
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Fotoğrafçı Jamie Hawkeswort, Bündchen’in doğal halini en iyi şekilde yansıtmak için çekimlerde yapay ışık kullanmadığını belirtti.
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EN ÇOK KAZANAN MODELLERDEN
Forbes tarafından, Kendall Jenner’dan sonra dünyada en çok kazanan ikinci model olduğu açıklanan Bündchen, 1999 – 2006 yıllıarı arasında Victoria’s Secret podyumunda yürümüş, Nisan 2015’te ise modellikten emekli olduğunu açıklamıştı.
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