Gisele Bündchen'dan ters köşe!

2015'te podyumlara veda eden modelin, çekimler için peruk taktığı ortaya çıktı.

2 / 14 Milyonlarca kadının hayran olduğu ipek gibi saçlarını omuzlarına kadar kestirdiği görülen Brezilyalı modelin takipçileri, 37 yaşındaki güzeli mesaj yağmuruna tuttu.