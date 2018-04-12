Gisele Bündchen'dan ters köşe!

2015'te podyumlara veda eden modelin, çekimler için peruk taktığı ortaya çıktı.
Gisele Bündchen
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Gisele Bündchen, reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine yeni saç stiliyle katıldı.
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Milyonlarca kadının hayran olduğu ipek gibi saçlarını omuzlarına kadar kestirdiği görülen Brezilyalı modelin takipçileri, 37 yaşındaki güzeli mesaj yağmuruna tuttu.
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Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı.
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Saçlarını kestirmediğini açıklayan Bündchen, "Çekimlerde küçük bir imaj değişikliği yapmak istedik. Sakin olun, bu sadece peruk" dedi.
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İşte Gisele Bündchen'in kısa saçlı görüntüsü
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