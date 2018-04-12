MAGAZİN

Gisele Bündchen'dan ters köşe!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Gisele Bündchen, yeni saç stiliyle şaşırttı.

2015'te podyumlara veda eden modelin, çekimler için peruk taktığı ortaya çıktı.

Gisele Bündchen

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Gisele Bündchen, reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine yeni saç stiliyle katıldı.

Gisele Bündchen, reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine yeni saç stiliyle katıldı.
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Milyonlarca kadının hayran olduğu ipek gibi saçlarını omuzlarına kadar kestirdiği görülen Brezilyalı modelin takipçileri, 37 yaşındaki güzeli mesaj yağmuruna tuttu.

Milyonlarca kadının hayran olduğu ipek gibi saçlarını omuzlarına kadar kestirdiği görülen Brezilyalı modelin takipçileri, 37 yaşındaki güzeli mesaj yağmuruna tuttu.
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Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı.

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı.
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Saçlarını kestirmediğini açıklayan Bündchen, "Çekimlerde küçük bir imaj değişikliği yapmak istedik. Sakin olun, bu sadece peruk" dedi.

Saçlarını kestirmediğini açıklayan Bündchen, "Çekimlerde küçük bir imaj değişikliği yapmak istedik. Sakin olun, bu sadece peruk" dedi.
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İşte Gisele Bündchen'in kısa saçlı görüntüsü

İşte Gisele Bündchen'in kısa saçlı görüntüsü
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gisele bündchen Peruk

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