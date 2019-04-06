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Gişelere Tersten Giren Otomobil Kazaya Neden Oluyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Sultanbeyli gişelere ters yönden giren bir otomobil kazaya neden oluyordu.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA Sultanbeyli gişelere ters yönden giren bir otomobil kazaya neden oluyordu. Bir sürücü, ters yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Olay TEM otoyolu Sultanbeyli gişelerde meydana geldi. Sultanbeyli gişelere tersden giren otomobil kazaya neden oluyordu. Tersten gelen otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulan aracın sürücü kornaya basarak tepkisini gösterdi. Kazadan kıl payı kurtulan sürücüler yollarına devam etti. O anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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