HABER

GİST’te Pac-Man’e büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da Pac-Man katılımcılar arasında ilgi gördü.Dünya çapında milyonların takip ettiği ve günden güne büyüyen dijital oyun dünyası, Türkiye’de Avrasya Gösteri ve Merkezi’nde zirve yaptı.

Türkiye’nin en büyük uluslararası dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’da Pac-Man katılımcılar arasında ilgi gördü.

Dünya çapında milyonların takip ettiği ve günden güne büyüyen dijital oyun dünyası, Türkiye’de Avrasya Gösteri ve Merkezi’nde zirve yaptı. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nın bu seneki popüler buluşma noktalarından biri ise ürününün tanıtıldığı deneyim alanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Red Bull Pac-Man ürününün Gaming İstanbul’da yer alan tanıtım alanında, F1 Espor Pro Series’de Toro Rosso adına yarışan Cem Bölükbaşı, CS:GO’nun önemli isimlerinden BIG oyuncusu Can ‘XANTARES’ Dörtkardeş, FIFA eClub World Cup’ta yer alan Futbolist oyuncuları İsmail Can ‘İsopowerr’ Yerinde ve Emre ‘riv9’ Kayır gibi önemli isimler hayranları ile fotoğraf çektirdi.

Pac-Man Red Bull kutularında
Yapılan açıklamada; Red Bull’un oyunseverlere özel olarak tasarladığı ve tanıtımını GİST’te yaptığı Pac-Man kutusunda enerji içeceğinin fonksiyonuyla, Pac-Man labirentlerinin eğlenceli dünyası aynı kutuda buluştu. Ürün sadece bu yıl için sınırlı sayıda üretildi. 1 Şubat -30 Nisan 2019 tarihleri arasında oyunseverler Pac-Man uygulamasındaki özel Red Bull labirentlerinde bambaşka bir macerayı deneyimleme şansı bulacak ve yeni labirentlerin kilidini bu kodlar ile açacak.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Tekirdağ'da Karadenizli kadınlar organik yöresel pazar açtıTekirdağ'da Karadenizli kadınlar organik yöresel pazar açtı
Bakan Kurum: Hedefimiz kişi başı poşet kullanımını 40'a düşürmekBakan Kurum: Hedefimiz kişi başı poşet kullanımını 40'a düşürmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.