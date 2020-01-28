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Gitar aşkı “Bahar”ı getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Çok sayıda dizi ve film müziğine gitarıyla renk veren Dinçer Öztürk, yeni dijital albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Çok sayıda dizi ve film müziğine gitarıyla renk veren Dinçer Öztürk, yeni dijital albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Bahar, İstanbul ve Pera adlı üç eserle dinleyicilerini selamlayan Dinçer Öztürk, şarkı adlarını hayatının önemli dönüm noktalarından etkilenerek seçti.
Babasının rahatsızlığı nedeniyle aktif müzik hayatına ara vererek iş hayatına yönelmek zorunda kalan Dinçer Öztürk, iki aşkından biri olarak tarif ettiği gitarıyla “Bahar” albümü vesilesiyle yeniden buluştu. Yapımcılığını ve aranjörlüğünü Alpay Ünyaylar’ın üstlendiği albüm, Pro Ünyaylar etiketi ile müzik piyasasına sunuldu.
Albüme tüm dijital marketlerde ve online müzik kanallarında erişmek mümkün.

Dinçer Öztürk kimdir
İstanbul doğumlu olan sanatçı, 1998 yılında Pera Güzel Sanatlar Akademisi’ne başladı. Melih Güzel’in hocalığıyla eğitimine devam etti. Solo çalışmalar yaptı ve Pera Segovia gitar orkestrasında çok sayıda konser verdi. Sanat dünyasından birçok sanatçıya, dizi ve film müziğine gitarıyla eşlik etti.

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