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Gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla öğretmenini bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da özel meslek lisesinde 11'inci sınıf öğrencisi M.A.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da özel meslek lisesinde 11'inci sınıf öğrencisi M.A. (16), iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla atölyede yapılan ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olay sonrası bacağından vurulan öğretmen Özlü hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı. Olay, saat 09.00 sıralarında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi içindeki özel meslek lisesinde meydana geldi. 11'inci sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula soktuğu tabancayla, atölyede yapılan iş eğitimi dersi sırasında, henüz bilinmeyen nedenle Motorlu Taşıtlar Teknolojisi Alanı öğretmeni Cengizhan Özlü'nün bacağına doğru bir el ateş etti. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından silah sesini duyan okul yöneticileri ve diğer öğretmenler atölyeye koştu. M.A.'nın elindeki tabanca alınırken, yaralanan öğretmen için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan öğretmen Cengizhan Özlü'ye müdahale etti. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cengizhan Özlü tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci M.A. ise aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Şube ekiplerince polis merkezine götürüldü. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek, okul yöneticilerinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

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