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Gitar virtüözü Feliciano son nefesine kadar müzik yapmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

9 Grammy ödüllü gitar virtüözü ve şarkıcı Jose Feliciano: "Tanrı, 'Sıkıldık senden' diyene kadar müzik yapmaya devam edeceğim" - "Gelecek yıl benim için yoğun bir yıl olacak gibi gözüküyor. Hayatımı anlatan bir belgesel hazırlanıyor" - "Müziğin dijitalleşmesi müziğin avantajına olan bir şey"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Dünyanın yaşayan en önemli sanatçılarından biri olarak gösterilen 9 Grammy ödüllü gitar virtüözü ve şarkıcı Jose Feliciano, hayatını anlatan bir belgesel hazırlandığını söyleyerek, hayatının sonuna kadar müzik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Görme engeline rağmen 1960'lı yıllardan bu yana yaptığı şarkılarla her dönem adından söz ettiren Porto Rikolu 73 yaşındaki sanatçı, 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği kentte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Feliciano, festivalin büyük bir anlam taşıdığını ve önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Türkiye'de birçok kez konser verdiğini anımsatan Feliciano, Türk halkının kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Feliciano, müzik çalışmalarının yanı sıra beyaz perdeyi ilgilendiren bir projenin de içerisinde olduğunun bilgisini vererek, "Gelecek yıl benin için yoğun bir yıl olacak gibi gözüküyor. Hayatımı anlatan bir belgesel hazırlanıyor." diye konuştu.

Müzik piyasasında, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan dijitalleşmeyi değerlendiren ünlü sanatçı, şunları belirtti:

"Müziğin dijitalleşmesi müziğin avantajına olan bir şey. Eskiden, plak şirketiyle anlaşmalıysanız ne zaman kayıt yapıp, ne zaman albüm yayınlayacağınıza onlar karar veriyordu. Müzik dijitalleştiği zaman buna siz karar veriyorsunuz. İnternet sitemde bir radyo kanalım var. Şu an yeni şarkılar yazıyorum. İsteyenler bunları radyomda dinleyebilir."

Müzik kariyerine de sonuna kadar devam etmek istediğini anlatan Feliciano, "Tanrı, 'sıkıldık senden' diyene kadar müzik yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaşın ardından dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen düzensiz göçmenleri de değerlendiren Porto Rikolu sanatçı, "Türkiye ve Ürdün, sığınmacılar konusundaki en cömert iki ülke. Yalnız şunu söyleyebilirim, Rusya, müdahil olduğu sürece Suriye'deki kriz bitmeyecektir." dedi.

- Yaşayan efsane

Flamenko'yu, pop ve rock gibi ana akım müzik türleriyle birleştiren Jose Feliciano, 1968'de yayımlanan "Feliciano" isimli albümüyle yerel başarısını dünyaya taşıdı.

İngilizce ve İspanyolca albümlerindeki birçok şarkısı hafızalara kazınan sanatçı, 9 kez Grammy ödülüne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

Dünyanın en önemli gitar virtüözlerinden ve şarkıcılarından gösterilen Feliciano, görme engeline rağmen sayısız başarı sığdırdığı kariyeriyle çok sayıda genç sanatçıya örnek oldu.

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Jose Feliciano Mersin

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