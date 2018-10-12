Gitar virtüözü Feliciano son nefesine kadar müzik yapmak istiyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Dünyanın yaşayan en önemli sanatçılarından biri olarak gösterilen 9 Grammy ödüllü gitar virtüözü ve şarkıcı Jose Feliciano, hayatını anlatan bir belgesel hazırlandığını söyleyerek, hayatının sonuna kadar müzik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Görme engeline rağmen 1960'lı yıllardan bu yana yaptığı şarkılarla her dönem adından söz ettiren Porto Rikolu 73 yaşındaki sanatçı, 2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği kentte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Feliciano, festivalin büyük bir anlam taşıdığını ve önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. Türkiye'de birçok kez konser verdiğini anımsatan Feliciano, Türk halkının kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Feliciano, müzik çalışmalarının yanı sıra beyaz perdeyi ilgilendiren bir projenin de içerisinde olduğunun bilgisini vererek, "Gelecek yıl benin için yoğun bir yıl olacak gibi gözüküyor. Hayatımı anlatan bir belgesel hazırlanıyor." diye konuştu.

Müzik piyasasında, teknolojinin gelişmesiyle yaşanan dijitalleşmeyi değerlendiren ünlü sanatçı, şunları belirtti: