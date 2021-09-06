HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu uyuşturucu batağından kurtardı

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu uyuşturucu batağından kurtardı

06.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gitarın içine yerleştirdiği gizli kamerayla 18 yaşındaki oğlu Y.M.'yi izleyen anne M.M., oğlunu uyuşturucu bataklığından çekip kurtarmayı başardı.

Gitarın içine gizli kamera yerleştirdi! Oğlunu uyuşturucu batağından kurtardı

Antalya'da yaşayan iş insanı M.M., 4 ay önce oğlu Y.M.'nin hem agresifleştiğini hem de içine kapandığını fark etti. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiren oğlu ile konuşmak isteyen M.M., tatmin edici cevaplar alamayınca ilginç bir yönteme başvurdu.

GİTAR İÇİNE GİZLİ KAMERA KOYDU

Oğlunun gitarına gizli kamera yerleştiren M.M., böylece 18 yaşındaki Y.M.'nin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Oğlunun itirazlarına karşın görüntüleri izleten M.M., çözüm için uzmanlara başvurdu. Uzmanların tavsiyesiyle oğlunu bulunduğu ortamlardan uzaklaştıran anne M.M., oğlunun artık uyuşturucu kullanmadığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE BAŞLAMIŞ

Y.M.'nin, yakın arkadaşının doğum günü partisine gittiğinde, arkadaşlarının 'Bak çok güzel bir sigara' diyerek birkaç defa uyuşturucu verdiğini anlatan M.M. "Oğlum o günden sonra gizli gizli uyuşturucu maddeden alıp odasında içmeye başlamış. 4 ay boyunca içmiş. Fark ettim ama konduramadım. Sonrasında odasındaki gitarın içine yerleştirdiğim kameradan tespit ettim. Çok üzüldüm ama hemen o ortamdan uzaklaştırdım. Zaten oğlumla arkadaş gibiyim. Ona yanlış yaptığını anlattım. Kurtardım" diye konuştu.

uyusturucu

"TEN RENKLERİ SARARIYOR"

Özellikle ergenlikte çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten M.M., uyuşturucu madde kullananların ten renginin sarardığını, fiziksel değişimler yaşadığı ve sürekli uyuduklarını söyledi. Bu durumda ailelerin şüphelenmeleri gerektiğini ifade eden M.M. "Aileler çocuklarıyla arkadaş olsun. Ben kurtarabildim. Ama ona farklı yaklaşsaydım, belki daha çok içine kapanacaktı" dedi.

Balayına gidecek çifte eksik aşı şoku! Uçağa alınmadıBalayına gidecek çifte eksik aşı şoku! Uçağa alınmadı

"BENİ SÜREKLİ İZLEMİŞ"

1

Y.M. de erkenden uyuşturucudan uzaklaştığı için şanslı olduğunu söyledi. Uyuşturucu madde bağımlılığının başladığını ve krizler geçirdiğini belirten Y.M. "İstediğim an uyuşturucuya ulaşabiliyordum. Sonra annem durumu fark etmiş. Gitarımın içine kamera yerleştirmiş ve beni sürekli izlemiş. Buna çok şaşırdım. Şimdilerde aklıma bile gelmiyor" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avustralyalı sörfçünün korkunç sonuAvustralyalı sörfçünün korkunç sonu
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Ege Denizi'nde korkutan depremEge Denizi'nde korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
antalya Gitar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Kabine bugün toplanıyor! Gözler açıklanacak kararlara çevrildi

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Eğlenmek için gittikleri restoranda birbirine girdiler: 1 ölü

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.