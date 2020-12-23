GitHub platformu nedir? Nasıl kullanılır?

Bir proje üzerinde çalışacak iyi kod yazan bir ekibe ihtiyacınız oldu ancak gerekli kodları yazacak programcıları nereden bulacağınızı bilmiyor musunuz? Birçok programı, kod parçacığını ve yazılım ekibini bulabileceğiniz bir platform var. GitHub, dünya çapında iş birliğine dayanan çalışmaların bulunduğu sosyal bir ağ... GitHub Nasıl Bir Platformdur? GitHub; bulut alt yapısı üzerine dizayn edilmiş program geliştiricilerinin üzerine kod yazdığı, düzenleyip takip edebildiği ve üye olan tüm kullanıcıların bu kodlara erişebildiği bir depolama sistemidir. Teknik olarak Linux sisteminin yaratıcısı Linus Torvalds tarafından 2005 yılında geliştirilen Git, dağıtık versiyon kontrol sistemini kullanarak bulut depolama sunan yapıya GitHub adı verilir. Git; versiyon kontrol sistemi olduğundan projede güncelleme yapıldığında bunu kimin yaptığının kaydını tutan ve sistemde silinen kodları geri getirebilen bir yapıya sahiptir. Dosyanın üstüne kayıt yapmaz, her seferinde yeni kayıt tutar. Hub yapısı ile komut satırını geliştiriciler için sosyal ağa çevirir. Açık kaynak olduğundan ücretsiz üye kaydı yapılabilir.

İşbirliği gerektiren büyük projeler için kullanılabilecek sosyal bir platform olan GitHub’a internet olan her yerden ulaşabilirsiniz. GitHub kullanımı kolay bir sistemdir. Bulut sisteminin üzerine kurulu olduğundan bilgisayar gerektirmeden de projelerinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca GitHub’da size ait bir kişisel kontrol paneli bulunur. Buradan üzerinde çalıştığınız projeleri görebilir, ekip çalışmalarınızı kontrol edebilir, üye olduğunuz kuruluşların ve diğerlerinin son etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz. Kısaca; GitHub herkese açık; dünya üzerinde bütün programcıların birbirine ulaşabildiği proje yönetim, geliştirme ve yazılım program kodlarının açık kaynak olarak bulunduğu ücretsiz bir sosyal ağ platformudur. Dünyadaki Geliştiricilerle İşbirliği Yapabileceğiniz Platform GitHub Nasıl Kullanılır? Öncelikle kullanıma geçmeden yapılması gereken iki işlem bulunur. Bilgisayarınıza Git yükledikten sonra GitHub sitesinden bir hesap açmanız gerekir. Hesap oluştururken e-mail adresinizi girmek ve şifre belirlemek yeterli olacaktır. Bu işlemlerden sonra projeleriniz için çalışmaya başlayabilirsiniz. GitHub nasıl kullanılır merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

GitHub Açılış Ekranı GitHub üzerinden oturum açtığınızda kişisel kontrol paneli sayfası ile karşılaşırsınız. Haber kaynağının son etkinlik bölümünden güncellenen sorunları ve üzerinde çalıştığınız istekleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda taleplerinize yorum yapıldığını, bir projenin talebine atandığınızı bu bölümdeki bildirimlerden takip edebilirsiniz. Projelerinizi Yüklemek için Git Kullanımını Bilmeniz Gerekir GitHub bilgilerin girilmesi için arayüz olarak komut satırı kullanılır. Bir yerel proje oluşturma, değişiklikleri kaydetme ve bunları bulut sisteminde depolama için komut satırı kullanıcı arayüzünde işlem yapılır.

Öncelikle Git’te veri kaydı yapabilmek için bir kullanıcı adı belirlenmelidir. Bu kullanıcı adı; GitHub kullanıcı adından farklı olarak seçilir.

Komut satırına;

$ git config --global user.name “seçilen kullanıcı adı buraya yazılır”

$ git config --global user.name “seçilen kullanıcı adı buraya yazılır” E-mail eklemek için komut satırına;

$ git config --global user.email “kendi email adresiniz yazılır”

yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz. GitHub’da dosyalarınızı depolayabileceğiniz dizin adı “Repository” dir.

Bunun için GitHub’a giriş yaparak New Repository sekmesine tıklanır ve burada “+” butonuna basılır. Yeni depoya bir ad vermek gerekir. İstediğiniz adı seçebilirsiniz. Deponun açıklamasını bir iki kelime ile belirtebilirsiniz. Deponun görünürlüğünü herkese açık olarak seçtikten sonra depoyu bir ReadMe dosyası ile başlamaya hazır hale getir (initialize) kutucuğunu işaretleyin. Son olarak “Repository oluştur” butonuna tıklayın. GitHub komutları klavye kısayolları ile kullanılarak kod yazmayı kolaylaştırır. Örneğin kaynak kodda bir şeyler değiştirmek istediğinizde klavyede “e” tuşuna veya imlecin bulunduğu satırı atlamak istediğinizde “alt” ve “g” tuşlarına aynı anda basabilirsiniz. Komutlar için GitHub’ın sitesine göz atabilirsiniz.

Bilgisayarınıza GitHub Desktop Yükleyerek Daha Kolay ve Hızlı İşlem Yapabilirsiniz GitHub desktop; Git versiyon kontrol sistemi komut satırı veya bir web tarayıcı olmadan platformu kolayca kullanacağınız bir arayüzdür. Pratik ve hızlı bir şekilde online olarak depolara ulaşabilir, depoları klonlayabilir ve istekleri buradan yönetebilirsiniz. Projeler üzerinde işbirliği yaptığınız diğer kullanıcılara uzaktan erişebilir, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan kodunuzu geliştirebilirsiniz. Bu arayüz açık kaynaklı bir platform olduğundan geri bildirim ve istekleri görebilirsiniz. Davet edildiğiniz projeye katkı sağlayabilir, sorunları çözmek için diğerlerinden yardım alabilirsiniz. Projeleri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. GitHub Size Birçok Avantaj Sunar GitHub bulut sistemi ile çalıştığından, aynı anda yaptığınız değişikliklerin diğerleri tarafından görülmesi ve kontrol edilmesi açısından yarar sağlar. Yorum yaparak veya mesaj atarak sosyal ilişkiler kurulabilir. Her projenize ReadMe dosyası ekleyebileceğiniz platformda diğer kullanıcıların projeniz hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Git versiyon komut sistemi sayesinde projede değişiklik yapılsa dahi ilk kaydedilmiş haline dönmek mümkündür, bu açıdan kod yazıcılar için kullanışlı bir platformdur.