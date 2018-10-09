Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

İnsanların gitmek için sıraya girdiği bu tatilde peki neler yaşanıyor?

1 / 16 Good Girls Co isimli bir şirket tarafından düzenlenen dört günlük 'Seks Adaları' tatili gizli bir lokasyonda düzenleniyor.

2 / 16 SINIRSIZ UYUŞTURUCU, ALKOL, YEMEK VE SEKS Dört günlük tatil boyunca konuklara sınırsız uyuşturucu, alkol ve yiyecek imkanı sunuluyor ve tatil sırasında her yerde canlı 'seks şovları' düzenleniyor.

3 / 16 HER ERKEĞE EN AZ BİR SEKS İŞÇİSİ DÜŞÜYOR Bedeli yaklaşık 5 bin euro olan tatil için organizatörler her erkeğe en az bir latin kökenli seks işçisi kadın düşeceğini belirtiyor. Ve istedikleri takdirde seks işçisi kadınların diğer konuklar arasında değiş tokuş yapılabileceği vurgulanıyor.

4 / 16 TÜM FANTEZİLER GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Karayip Adaları'nda yalnızca bir noktada düzenlenen ancak gizlilik adına tam olarak lokasyonu belirtilmeyen Seks Adası'nda tatil boyunca konuklara 'sınırsız seks' vadediliyor.

5 / 16 Tüm fantezilerin gerçekleştirilebileceği tatilde en az 60 seks işçisi kadın erkekleri adeta bir 'kral' gibi hissettirmeye çalışıyor.

6 / 16 KADINLAR TEST EDİLİYOR Seks Adaları'nda çalışan seks işçisi kadınların hepsi düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor. Adanın tek bir kuralı var o da kondom kullanmak. Bu yüzden sınırsız çeşit ve sayıda bedava kondom hizmeti sağlanıyor.

7 / 16 ODALAR OKYANUS MANZARALI Konuklar dört gün boyunca klimalı ve okyanus manzaralı villalarda kalıyor. Her gün odalar temizleniyor ve özel eğitimli şefler erkekler için istedikleri özel yiyecekleri pişiriyor.

8 / 16 Hiçbir yasağın olmadığı seks adasından görüntüler...

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