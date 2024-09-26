Gittiği ülkede rehin alındığı iddia edilmişti! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Antep'ten gezi için Bosna-Hersek’e giden Deniz Eliş isimli genç, 19 Eylül'de kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırıldı. Afgan olduğu iddia edilen bir grup tarafından kaçırılan Eliş için ailesinden önce bin euro talep eden çete, bu paranın gönderilmesinin ardından 10 bin euro daha fidye talep etti. Tgrt'nin haberine göre gencin ailesine videolar gönderen şahıslar paranın gönderilmemesi halinde Deniz Eliş'i öldürme tehdidinde bulundu.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bosna-Hersek’te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş’e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır