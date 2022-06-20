HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. GittiGidiyor kapanıyor mu? eBay duyurdu! GittiGidiyor neden kapanıyor?

GittiGidiyor kapanıyor mu? eBay duyurdu! GittiGidiyor neden kapanıyor?

20.06.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ve pek çok ülkede online alışveriş platformu olarak hizmet veren GittiGidiyor firması hakkında ortaya atılan iddialar sonrası "GittiGidiyor kapanıyor mu?" sorusu araştırılmaya başlandı. Ünlü firma, eBay bünyesinde hizmet vermeyi sürdürüyordu. Peki GittiGidiyor kapanıyor mu? GittiGidiyor neden kapanıyor? İşte kapanış tarihi ve sebebi...

GittiGidiyor kapanıyor mu? eBay duyurdu! GittiGidiyor neden kapanıyor?

eBay'in online alışveriş platformu olarak hizmet veren GittiGidiyor firmasının Türkiye'den çekili çekilmeyeceği merak ediliyor. Son dönemde piyasada ve firmalar arasında yaşanan rekabet artışı haberin olup olmadığını düşündürmeye başladı. Peki GittiGidiyor kapanıyor mu?

GİTTİGİDİYOR KAPANACAK MI?

Son olarak gündeme gelen "Gittigidiyor kapanıyor" haberinin doğruluğu onaylandı. Amerikan merkezli bir küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelişme sonrası bugünden itibaren satıcılardan yeni ilan kabul etmeyeceğini duyuran site, alım satımı tamamen durduracağı tarihi de açıkladı.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Piyasada yaşanan geniş rekabet sahası GittiGidiyor firmasının kapatılmasındaki en önemli sebep oldu. Ayrıca sitede 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren alıcılar yeni ürün satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne ise 5 Eylül 2022 tarihine kadar ulaşabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de hizmet veriyorduTürkiye'de hizmet veriyordu
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Asgari ücret zammı için rakamlar netleşmeye başladı

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Karakolda dehşet! Polisin silahını alıp 2 polisi vurdu

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Ayhan Bilgen’den 'çözüm süreci' iddiası!

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

Resti çekti: Ne olursa olsun adayım

İlginizi Çekebilir

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Tepki yağdı! “Arkadaşım sevgilisini benimle paylaşıyor”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.