GittiGidiyor kapanıyor mu? eBay duyurdu! GittiGidiyor neden kapanıyor?

eBay'in online alışveriş platformu olarak hizmet veren GittiGidiyor firmasının Türkiye'den çekili çekilmeyeceği merak ediliyor. Son dönemde piyasada ve firmalar arasında yaşanan rekabet artışı haberin olup olmadığını düşündürmeye başladı. Peki GittiGidiyor kapanıyor mu?

GİTTİGİDİYOR KAPANACAK MI?

Son olarak gündeme gelen "Gittigidiyor kapanıyor" haberinin doğruluğu onaylandı. Amerikan merkezli bir küresel e-ticaret firması eBay, GittiGidiyor'un ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelişme sonrası bugünden itibaren satıcılardan yeni ilan kabul etmeyeceğini duyuran site, alım satımı tamamen durduracağı tarihi de açıkladı.

GİTTİGİDİYOR NEDEN KAPANIYOR?

Piyasada yaşanan geniş rekabet sahası GittiGidiyor firmasının kapatılmasındaki en önemli sebep oldu. Ayrıca sitede 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren alıcılar yeni ürün satın almalar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar "Hesabım" bölümüne ise 5 Eylül 2022 tarihine kadar ulaşabilecekler.

