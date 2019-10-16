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GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, TEMA Vakfı için sahneye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, bu yıl ülkemizde son aylarda meydana gelen orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla TEMA Vakfı yararına sahne aldı - Şirket, sahnelediği Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyun aracılığıyla TEMA Vakfı’na 1000 fidan bağışlamış oldu

İSTANBUL (AA) - Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşu yararına oyunlar sahneleyen GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, bu yıl ülkemizde son aylarda meydana gelen orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla TEMA Vakfı yararına sahne aldı. Şirket, sahnelediği Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyun aracılığıyla TEMA Vakfı’na 1000 fidan bağışında bulundu.

GittiGidiyor açıklamasına göre, Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor 18 yıldır e-ticaret sektörüne sunduğu yenilik ve ilklerle adından söz ettirirken, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkmaya devam ediyor.

Gönüllü çalışanların yer aldığı GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, sahnelediği oyunla ülkemizde son aylarda meydana gelen orman yangınlarının ardından yeniden ağaçlandırma çalışmaları için TEMA Vakfı’na destek sağladı.

Dört yıl önce kurulan ve her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna destek olmak amacıyla oyunlar sahneleyen GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu, bu yıl Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyunuyla Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yararına “perde” dedi. GittiGidiyor, ücretsiz sahnelenen oyun aracılığıyla TEMA Vakfı’nın "İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açsın" projesine 1000 fidan bağışı yaptı.

- "Çalışanlarımız hobilerini hayatlarında tutabilsinler istemiştik"

GittiGidiyor Çalışan Deneyimi (İnsan Kaynakları) Direktörü Murat Yüksel, GittiGidiyor olarak her zaman sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ve artık bunun bir kurum kültürüne dönüştüğünü ifade ederek, "GittiGidiyor’da çalışan gruplarını kurmaya başladığımızda tam da bunu hayal etmiştik. Çalışanlarımız sadece iş düşünmesin, hobilerini de hayatlarında tutabilsinler istemiştik." bilgilerini verdi.

GittiGidiyor’daki hobi ve ilgi alanlarına göre kurulan 9 çalışan grubunun sürdürülebilir projeleri hayata geçirirken hem kendilerine hem de topluma değer
katmalarından mutlu olduklarını belirten Yüksel, "GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu 4 yıldır hayatımızda ve her yıl bir oyun sahneleyerek bir sivil toplum kuruluşuna destek oluyor. Bu sene de ormanları koruma konusunda farkındalık yaratmamıza vesile oldukları için GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu üyelerine teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

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Gittigidiyor GittiGidiyor Tiyatro Topluluğu Murat Yüksel

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