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GittiGidiyor'dan "Kazananlar Günü" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yarın saat 20.00'den 14 Mayıs saat 23.59'a kadar sürecek "Kazananlar Günü" kampanyası kapsamında beyaz eşyadan anne-bebeğe, kozmetikten süpermarkete 12 farklı kategoride avantajlı fiyatlar, sürpriz ürünlerde ise yüzde 90'a varan indirimler kullanıcıları bekliyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, kullanıcılarına çok özel fırsatlar ve avantajlı kampanyalar sunduğu sadakat programı Kazananlar Kulübü'ne özel "Kazananlar Günü" kampanyasını hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00’de başlayacak ve 14 Mayıs saat 23.59’da sona erecek kampanyada GittiGidiyor Kazananlar Kulübü üyelerini birbirinden avantajlı fiyatlar, fırsat ürünleri ve saatlik sürpriz indirimler bekliyor.

Kampanya kapsamında, söz konusu özel fırsatlardan yararlanmak isteyen tüm kullanıcılar, bir günlüğüne 24,99 TL karşılığında Kazananlar Kulübü üyeliği alabiliyor ve bu ayrıcalıklı dünyayı deneyimleme şansı elde ediyor.

Kampanyada, beyaz eşyadan anne-bebeğe, kozmetikten süpermarkete 12 farklı kategoride yüzde 15’e varan indirimler kullanıcıları bekliyor. Kampanya dahilinde "GittiGidiyor Kazananlar Kulübü Günün Fırsatı" sayfasında yer alan sınırlı sayıda popüler üründe yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor.

"Kazananlar Günü" kapsamında 14 Mayıs'ta 09.00 ile 23.00 saatleri arasında ise kozmetikten küçük ev aletlerine, oyuncaktan kitaba kadar pek çok kategoride sürpriz ürünler, 4,90 TL’ye kadar düşen fiyatlar ve yüzde 90’a varan indirimlerle her saat başı kullanıcılarla buluşuyor.

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