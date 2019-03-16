AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP adayı Mansur Yavaş'ın kendisine kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin "Bu kadar yalan olur mu? Gittiğin mahalleye çabuk alışmışsın." dedi.

Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bu milletin beka meselesini gözeterek ortaya çıktığını ifade etti. Özhaseki, "'Beka meselesi yok' diyenler, bizi uyutmak isteyenler, bizi saf zannedenler. 'Siz, bu işlere aldırmayın ileride başınıza çorap öreriz.' demek isteyenler. Biz, bunları unutmayacağız." dedi.

Ankara ilçe belediye başkan adaylarıyla yaklaşık 5 bin proje hazırladıklarını söyleyen Özhaseki, "Oturduk, arkadaşlarla beraber çalıştık. Raylı sistemler nerelere yapılacak belirledik. Millet Bahçesi nerelere yapılacak, kadınlarla çocuklarla ilgili projelerimizi tek tek yazdık. Çok emek verdim. Ömrüm zaten belediyecilikle geçtiği için bunları çok rahat bir ortamda yazdım." diye konuştu.