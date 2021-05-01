Giuliani: “Yapılan Arama Yasadışı”

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının evinde ve ofisinde yaptıkları aramanın yasadışı olduğunu savundu.
Giuliani, federal ajanların önceki gün evine ve ofisine baskın yapması ve bazı dijital verilerine el konulması sonrasında Fox haber kanalında katıldığı bir programda sessizliğini bozdu. Giuliani, materyallerin iCloud’da olması nedeniyle cep telefonu ve diğer elektronik cihazları için çıkartılan arama emrinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Giuliani, “Bu arama emrinin geçerli bir gerekçesi yok. Yasadışı, anayasaya aykırı bir emir" diye konuştu.
Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman hakkında seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı konularda suçlamalar yapılmıştı.
Giuliani'nin avukatı Robert Costello, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Giuliani'yi soruşturmak için geçerli bir nedeni olmadığını söylemiş, müvekkilinin uygunsuz olmayan bir lobicilik faaliyetinde bulunmadığını ve el konulan elektronik cihazların, avukat ile müvekkili arasında olan belgeleri içerdiğini belirtmişti.
Rıza Sarraf’ın avukatlığını üstlenmişti
Eski Adalet Bakanı’nın Michael Mukassey ile birlikte ABD’de İran’a yönelik yaptırımları deldiği için yargılanan Rıza Sarraf konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Giuliani Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne ifade vermişti.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen Sarraf davasında Giuliani’nin ortaklarından olduğu lobi firmasının Türkiye adına da lobicilik faaliyeti yürüttüğü için uzun bir süre çıkar çatışması iddiasıyla duruşmalar yapılmıştı. Giuliani, Sarraf davasının duruşmalarına katılmayacaklarını ancak Sarraf davasıyla ilgili Türkiye ve Amerikan hükümetleri arasında üst düzey temaslarda bulunacaklarını ifade etmişti.
Washington Post gazetesi, 2017 yılında Giuliani’nin dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan için önem taşıdığı sanılan Sarraf davası konusunda da talepte bulunduğunu iddia etmişti
Türkiye’nin lobiciliğini yapması soruşturuldu
Hakim Berman’ın sorularını yanıtlayan Giuliani, Sarraf davasıyla ilgili iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlendiğini açıklamış, yaptığı girişimlerden Adalet Bakanlığı’nı da bilgilendirdiğini kaydetmişti.
Giuliani’nin, ortağı olduğu Greenberg Traurig firmasının Türkiye’nin ABD’deki lobicilik faaliyetlerini yürütmesi de uzun süre çıkar çatışması iddialarını gündeme getirmiş, iddialar yapılan duruşmalarda ele alınmış ve çıkar çatışması olmadığına karar verilmişti.
Sarraf davasında hakimi şaşırttı
Hakim Richard Berman, Sarraf davası sürecinde kendisini en çok şaşırtan şeyin Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrı olduğunu açıklamıştı. Berman, Giuliani’yle birlikte geçmişte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini belirtmiş, “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum. İddiaların kalbinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçu vardı. İsmini belirttiğim birileri de davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu. Bunlar aklıma gelince hala başımı döndürüyor” diye konuşmuştu.