Giuliani: “Yapılan Arama Yasadışı”

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının evinde ve ofisinde yaptıkları aramanın yasadışı olduğunu savundu.

Giuliani, federal ajanların önceki gün evine ve ofisine baskın yapması ve bazı dijital verilerine el konulması sonrasında Fox haber kanalında katıldığı bir programda sessizliğini bozdu. Giuliani, materyallerin iCloud’da olması nedeniyle cep telefonu ve diğer elektronik cihazları için çıkartılan arama emrinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Giuliani, “Bu arama emrinin geçerli bir gerekçesi yok. Yasadışı, anayasaya aykırı bir emir" diye konuştu.

Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman hakkında seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı konularda suçlamalar yapılmıştı.

Giuliani'nin avukatı Robert Costello, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Giuliani'yi soruşturmak için geçerli bir nedeni olmadığını söylemiş, müvekkilinin uygunsuz olmayan bir lobicilik faaliyetinde bulunmadığını ve el konulan elektronik cihazların, avukat ile müvekkili arasında olan belgeleri içerdiğini belirtmişti.