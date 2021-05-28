Giuliani’nin Cihazlarını ‘‘Özel Uzman’’ İnceleyecek

ABD’de bir federal yargıç, eski başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin evine ve ofisine yapılan son baskınlarda ele geçirilen elektronik cihazlardaki delillerin bağımsız değerlendirilmesi için özel bir uzman atanması talimatını verdi.

ABD Manhattan Bölge Hakimi Paul Oetken özel bir uzman atanmasının, 28 Nisan baskınlarında ele geçirilen ve aralarında cep telefonlarıyla bilgisayarların da olduğu 18 cihazın incelenmesinde ‘‘adalet algısını sağlayacağını’’ kaydetti.

Manhattan’da federal savcılar bir süredir Giuliani’nin Ukrayna ile ilişkilerini ve eski başkan Trump için çalışırken lobicilik yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor.

Giuliani’nin avukatlarından Robet Costello, özel bir uzman atanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü bildirdi ve kararın kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

Henüz hakkında suçlama yapılmayan Giuliani, Donald Trump için çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinin ‘‘tamamen yasal ve etik’’ olduğunu savunuyor.

Genellikle emekli bir yargıç olan özel uzmanın, aralarında eski başkan Trump’ın da olduğu avukat-müvekkil ayrıcalığı kapsamındaki yazışmaları elemesi bekleniyor.