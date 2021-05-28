Giuliani’nin Cihazlarını ‘‘Özel Uzman’’ İnceleyecek

ABD’de bir federal yargıç, eski başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin evine ve ofisine yapılan son baskınlarda ele geçirilen elektronik cihazlardaki delillerin bağımsız değerlendirilmesi için özel bir uzman atanması talimatını verdi.
ABD Manhattan Bölge Hakimi Paul Oetken özel bir uzman atanmasının, 28 Nisan baskınlarında ele geçirilen ve aralarında cep telefonlarıyla bilgisayarların da olduğu 18 cihazın incelenmesinde ‘‘adalet algısını sağlayacağını’’ kaydetti.
Manhattan’da federal savcılar bir süredir Giuliani’nin Ukrayna ile ilişkilerini ve eski başkan Trump için çalışırken lobicilik yasalarını ihlal edip etmediğini inceliyor.
Giuliani’nin avukatlarından Robet Costello, özel bir uzman atanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünü bildirdi ve kararın kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.
Henüz hakkında suçlama yapılmayan Giuliani, Donald Trump için çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinin ‘‘tamamen yasal ve etik’’ olduğunu savunuyor.
Genellikle emekli bir yargıç olan özel uzmanın, aralarında eski başkan Trump’ın da olduğu avukat-müvekkil ayrıcalığı kapsamındaki yazışmaları elemesi bekleniyor.
Oetken, Giuliani’nin hükümetin cihazlarını mahkeme emriyle istemesinin daha az müdahaleci bir süreç olacağı ve önce Giuliani’nin cihazları gözden geçirmesine izin vereceği argümanını ise reddetti.
Oetken, söz konusu arama emirlerinin, arama yapılan noktalarda federal suç niteliğindeki ihlallere ilişkin delillerin bulunabileceği konusunda makul gerekçeler olduğuna dair adli bulgulara dayandığını bildirdi.
Oetken ayrıca Giuliani’nin cihazlarının aranmasının ve 2019 yılının Kasım ayında Cloud hesabında yapılan aramanın temelini oluşturan belgeleri inceleme talebini de reddetti ve Giuliani’nin hükümetin ele geçirdiği delilleri inceleme yetkisi olmadığını bildirdi.
Özel uzman Giuliani ile birlikte çalışan avukatlardan Victoria Toensing’in el konulan cihazlarını da inceleyecek.
Oetken savcılardan ve Giuliani ile Toesing’in avukatlarından özel uzman önerilerini 4 Haziran’a kadar göndermelerini istedi.
Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman hakkında seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı konularda suçlamalar yapılmıştı.
ABD’de İran’a yönelik yaptırımları deldiği için yargılanan Rıza Sarraf konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından Giuliani, Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne ifade vermişti.
Giuliani, Sarraf davasıyla ilgili iki ülke arasında arabuluculuk görevi üstlendiğini açıklamış, yaptığı girişimlerden Adalet Bakanlığı’nı da bilgilendirdiğini kaydetmişti.