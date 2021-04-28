HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Giuliani’nin New York’taki Evine Baskın

Giuliani’nin New York’taki Evine Baskın

28.04.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times gazetesine göre, baskın sırasında el konulan eşyalar arasında elektronik aygıtlar da bulunuyor

Giuliani’nin New York’taki Evine Baskın

Federal soruşturma yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve New York’un eski belediye başkanı Rudolph Giuliani’nin Manhattan’daki apartmanında arama yaptı. Arama faaliyeti, Giuliani’nin Ukrayna’yla iş ilişkilerine yönelik soruşturmanın parçası olarak düzenlendi.

Giuliani’nin avukatı Bob Costello, arama izniyle Giuliani’nin evine baskın yapıldığını doğruladı. New York Times gazetesine göre, baskın sırasında el konulan eşyalar arasında elektronik aygıtlar da bulunuyor. Manhattan’daki federal savcılar, Giuliani’nin Ukrayna’daki iş bağlantılarını araştırıyor.

Arama faaliyeti Giuliani’nin bir suç işlediği anlamına gelmiyor ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin, suç unsuru taşıyan bir eylemin sergilenmiş olabileceği ve aramada önemli delillerin ortaya çıkarılabileceği yönünde yargıcı ikna ettiklerinin işaretini veriyor.

Reuters haber ajansına konuşan Los Angeles’taki Loyola Hukuk Okulu öğretim üyesi Jessica Levinson, bu gelişmeyi, soruşturmada “deprem etkisi yaratan bir an” olarak niteledi.

Levinson, “Avukat-müvekkil ayrıcalığıyla alakalı hususlardan dolayı bir avukatla ilgili arama emrini icra etmek büyük bir olay. Eski başkan için çalışmış bir avukatın aranması daha da büyük bir olay” dedi.

76 yaşındaki Giuliani, Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda eski özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, 2018 yılının Nisan ayında Trump’ı temsil etmeye başlamıştı.

Giuliani’nin Washington’daki rolü karmaşık bir yapıdaydı. Giuliani bir yandan kendisini sık sık iş danışmanı ve özel sektörde avukat olarak gösterse de, Beyaz Saray’da da olağandışı bir erişime sahipti.

Giuliani, eski Başkan Trump’ın Ukrayna’yla ilişkilerinde kişisel siyasi çıkar sağlama amacıyla makamını suistimal edip etmediği konusunda da kilit isimlerden biri haline geldi.

Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Biden ve oğlu, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı suçlamalarla suçlanmıştı.

Parnas ve Fruman, Biden’lar hakkında kötüleyici bilgilere ulaşmada Giuliani’ye yardım etme yönünre çabalar yürüttü. Savcılar aynı ekip tarafından o dönemde Ukrayna’daki ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch’i görevden almak için de çaba sergilendiğini açıklamıştı.

Giuliani 1980’lerde Manhattan başsavcısı olarak, New York Mafyası’na mensup beş aileyi cezaevine sokması ve Wall Street’in ”çürük tahvil kralı” olarak bilinen finansçı Michael Milken hakkında yürüttüğü başarılı soruşturmayla ün kazanmıştı.

Giuliani ayrıca 11 Eylül saldırılarının ardından New York kentinin toparlanmasına yönelik çabalarından dolayı “Amerika’nın Belediye Başkanı” ünvanını kazanmıştı. Giuliani, 2008’de Cumhuriyetçi Parti’den başkanlık seçimleri için aday adayı oldu ancak başarı sağlayamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Blinken'den sözde Ermeni soykırımı ve S-400 açıklamasıBlinken'den sözde Ermeni soykırımı ve S-400 açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Beklenmedik soru! "5 yıldır nişanlıyım..."

Beklenmedik soru! "5 yıldır nişanlıyım..."

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.