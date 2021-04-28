Giuliani’nin New York’taki Evine Baskın

Reuters haber ajansına konuşan Los Angeles’taki Loyola Hukuk Okulu öğretim üyesi Jessica Levinson, bu gelişmeyi, soruşturmada “deprem etkisi yaratan bir an” olarak niteledi.

Arama faaliyeti Giuliani’nin bir suç işlediği anlamına gelmiyor ancak soruşturmayı yürüten yetkililerin, suç unsuru taşıyan bir eylemin sergilenmiş olabileceği ve aramada önemli delillerin ortaya çıkarılabileceği yönünde yargıcı ikna ettiklerinin işaretini veriyor.

Federal soruşturma yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı ve New York’un eski belediye başkanı Rudolph Giuliani’nin Manhattan’daki apartmanında arama yaptı. Arama faaliyeti, Giuliani’nin Ukrayna’yla iş ilişkilerine yönelik soruşturmanın parçası olarak düzenlendi.

Levinson, “Avukat-müvekkil ayrıcalığıyla alakalı hususlardan dolayı bir avukatla ilgili arama emrini icra etmek büyük bir olay. Eski başkan için çalışmış bir avukatın aranması daha da büyük bir olay” dedi.

76 yaşındaki Giuliani, Rusya’nın 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi konusunda eski özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada, 2018 yılının Nisan ayında Trump’ı temsil etmeye başlamıştı.

Giuliani’nin Washington’daki rolü karmaşık bir yapıdaydı. Giuliani bir yandan kendisini sık sık iş danışmanı ve özel sektörde avukat olarak gösterse de, Beyaz Saray’da da olağandışı bir erişime sahipti.

Giuliani, eski Başkan Trump’ın Ukrayna’yla ilişkilerinde kişisel siyasi çıkar sağlama amacıyla makamını suistimal edip etmediği konusunda da kilit isimlerden biri haline geldi.

Giuliani, 2020 seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden ile oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki işlerini araştırmıştı. Biden ve oğlu, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Giuliani’nin eski iki eski iş ortağı Lev Parnas ve Igor Fruman, seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili yasaları ihlal etmek ve diğer bazı suçlamalarla suçlanmıştı.