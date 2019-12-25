Giuliani'nin Sözleri Tartışma Yarattı

30 yıl önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda yaptığı çok başarılı işlerin artık yapılamadığını savunan Giuliani, “Bunu söylemek korkunç bir şey. Söylediklerim New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndakileri üzecek ama neden üzüldüklerini biliyorum. Çünkü benim başsavcılık dönemimden beri New York Güney Bölgesi’nde benim yaptıklarım gibi hiçbir şey yapmadılar. Benin başsavcılık yaptığım sekiz yılda yaptıklarımın hiçbirini yapamadılar. Kendi dönemimde yaptıklarımın yanından bile geçemediler” dedi.

Başkan Trump’ın avukatı eski New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani'nin New York dergisine verdiği bir röportajda söylediği sözler özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Söyleşinin içkili ortamda yapılmış olması medya etiği tartışmaları yaratırken, Giuliani'nin söyleşi sırasında alkollü olduğu iddia edildi.

“Ben George Soros’tan daha fazla Yahudi’yim”

Giuliani New York dergisine verdiği özel röportajda kendisinin Roman Katolik olmasına rağmen soykırımdan kurtulan liberal milyarder George Soros’tan daha fazla Yahudi olduğunu öne sürdü.

Yahudi karşıtı olmadığını belirten Giuliani, “Yahudi karşıtı olduğum iddiasına karşı çıkıyorum. George Soros bir Yahudi değil. Ben Soros'tan çok daha fazla bir Yahudi’yim. Soros kiliseye gitmiyor, sinagoga gitmiyor. Soros bir sinagoga ait değil. Ayrıca İsrail'i desteklemiyor, İsrail'in düşmanı” dedi.

Giuliani hakkındaki iddialar

Ukraynalı bağımsız milletvekili Andriy Derkach sosyal medyada fotoğraflar eşliğinde paylaştığı mesajında, Giuliani ile Kiev’de yaptığı görüşmede ABD yardımının Ukrayna devlet kurumları tarafından uygunsuz şekilde kullanıldığı iddialarını ele aldıklarını belirtmişti.

Rudy Giulaini’nin Ukrayna ziyaretini ilk olarak New York Times gazetesi duyurmuş, haberde Giuliani’nin hem daha önce hem de şu anda görevde olan Ukraynalı yetkililerle bir belgesel çalışması için görüşmek üzere Budapeşte ve Kiev’e gittiği belirtilmişti.