Giuliani'nin Sözleri Tartışma Yarattı

Başkan Trump’ın avukatı eski New York Belediye Başkanı Rudolph W. Giuliani'nin New York dergisine verdiği bir röportajda söylediği sözler özellikle sosyal medyada tartışma yarattı. Söyleşinin içkili ortamda yapılmış olması medya etiği tartışmaları yaratırken, Giuliani'nin söyleşi sırasında alkollü olduğu iddia edildi.

Giuliani, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın Ukrayna’daki rolünü soruşturma gerekçesinin kıskançlıktan olduğunu öne sürdü.

30 yıl önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda yaptığı çok başarılı işlerin artık yapılamadığını savunan Giuliani, “Bunu söylemek korkunç bir şey. Söylediklerim New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndakileri üzecek ama neden üzüldüklerini biliyorum. Çünkü benim başsavcılık dönemimden beri New York Güney Bölgesi’nde benim yaptıklarım gibi hiçbir şey yapmadılar. Benin başsavcılık yaptığım sekiz yılda yaptıklarımın hiçbirini yapamadılar. Kendi dönemimde yaptıklarımın yanından bile geçemediler” dedi.

Giuliani röportaj sırasında başsavcılık döneminde çok başarılı işler yaptığına defalarca vurgu yaparak, New York Güney Bölge Başsavcılığı'nı “aptal” olmakla suçladı.