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GİYAD, STK'ları Florya'da buluşturdu

17.10.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Erdem, Florya’da verdiği davette, Küçükçekmece’de faaliyet gösteren 23 dernek başkanını ağırladı.

GİYAD, STK'ları Florya'da buluşturdu

Dernek başkanlarının, çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda, ortak neler yapılabileceği de değerlendirilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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BAYRAM ERDEM’DEN ORTAK AKIL, ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

 
Programa ev sahipliği yapan GİYAD Başkanı Bayram Erdem, birlik ve beraberliğin yanısıra ortak akla vurgu yaparak, sivil toplumun önemine dikkat çekti. Erdem, “Birlikte kurumsal ve güçlü bir yapı oluşturarak, toplum yararını gözeten, sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Bu ortak akıl buluşmalarını sürdürmeyi ve hep beraber güzel çalışmalar ortaya koymayı diliyorum. Programa katılan tüm dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Birlik beraberlik mesajları veren dernek başkanları, böyle bir programın gerçekleşmesinden çok mutlu olduklarını belirterek çeşitli konularda fikirlerini paylaşarak, istişare ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane florya
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