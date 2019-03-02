Gıyaseddin Keyhüsrev'in çift başlı kartallı mührü ilk kez sergilendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı, üzerinde çift başlı kartal figürüyle dünyada ilk ve tek olduğunu belirttiği Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait mühür ile bugüne kadar hiç sergilenmeyen Selçuklu dönemine ait 51 sikkeyi ilk defa ziyarete açtı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle gerçekleştirilen Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı ve Bilhan Akçaşar'a ait sergi açıldı. AKM Fuaye Alanı'nda 5 Mart'a kadar açık olacak 'Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri' adlı sergide, bugüne kadar hiçbir yerde sergilenmeyen 51 Selçuklu sikkesi ve çift başlı kartal figürü bulunan Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait kurşun mühür ilk defa ziyarete açıldı.

KOLEKSİYONDA 7 BİN 455 SİKKE

Sergide; 1155'ten başlanarak Selçuklu sultanları 2'nci İzzeddin Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 2'nci Süleyman Şah, İzzeddin Keykavus, 1'inci Alaeddin Keykubad, 2'nci Gıyaseddin Mesud ve 3'üncü Alaeddin Keykubad'ın dönemlerine ait, Konya, Kayseri, Kastamonu, Antalya, Sivas ve Bayburt'un aralarında bulunduğu illerde ortaya çıkarılan ve ağırlıklı gümüş sikkeler bulunuyor. Bahadır Kalaycı, 2011 yılında Antalya Müzesi'ne kayıtlı başladığı koleksiyonunun, özellikle Anadolu'da darbedilmiş İslami ve gayri İslami toplam 7 bin 445 sikke ve 169 objeden oluştuğunu söyledi.

DÜNYADAKİ 7 SELÇUKLU MÜHRÜNDEN BİRİ

51 sikkenin tamamının ilk defa görüldüğü sergide, en dikkat çekici eser ise Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait, üzerinde çift başlı kartal figürü bulunan kurşun mühür oldu. Bu sergideki sikkelerin ilk defa gün yüzüne çıktığını belirten Kalaycı, "Bunların içinde 7 tane Antalya'da basılmış Selçuklu parası var. 51 tane sikkenin dışında bir tane de sultan mührü var. Dünya üzerinde şu anda bilinen 7 adet Selçuklu sultan mührü var ve bu da 7'ncisi. Üzerinde çift başlı kartalın görüldüğü ilk ve tek örnek. Anadolu Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti'nde kullanılan çift başlı kartallı birçok eser var. Ancak bu çift başlı kartal örnekleri çiniler, cami duvarları, köprüler veya bir kısım paraların üstünde var. Ama bir devletin resmi yazışması olarak bu mühür ilk örnek. Ön tarafında çift başlı kartal var, arka tarafında da yazı var. Bu yazı, sultanın sarayından çıkan bir mühür olduğunu gösteriyor" dedi.

TEK ÖRNEK

Mührün, sultanın en fazla 100 metre uzağında basılmış bir eser olduğunu dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu yüzden önem arz ediyor. Kamuoyuyla da ilk defa paylaştığımız ve ülkemize de böyle değerleri kazandırdığımız için çok mutluyuz. Darp yeri Konya. Konya'da, sarayda basılmış ve sultan bir yere mektup veya başka bir şey göndermiş. Mektup kapandığında bu mühürle mühürleniyor, gönderiliyor. Gittiği yerde o mühür ilk defa açıldığında mühür parçalanıyor. O yüzden bu mühürleri bulmak çok nadirdir. Buradaki şans; ipi, çift başlı kartalın olduğu yerin altına gelmemiş, kanadın kenarına gelmiş, açıldığında da tamamen parçalanmamış, sadece kanadı kaybolmuş. Çift başlı kartal çok net görünüyor. Bu kadar net çift başlı kartalın görüldüğü tek örnek. Arka tarafında ise Konya'da basıldığı, Keykubad'ın oğlu Keyhüsrev'e ait olduğu ve tarihi de yazılı ama alt kısımda kaldığı için tarih okunamıyor. Tam tarihini söyleyemiyoruz ama bu eser 1237 ile 1246 yılları arasında basılmış bir Selçuklu sultan mührüdür."