Gıyaseddin Keyhüsrev'in çift başlı kartallı mührü ilk kez sergilendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı, üzerinde çift başlı kartal figürüyle dünyada ilk ve tek olduğunu belirttiği Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait mühür ile bugüne kadar hiç sergilenmeyen Selçuklu dönemine ait 51 sikkeyi ilk defa ziyarete açtı.

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle gerçekleştirilen Antalya'nın fethinin 812'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, özel koleksiyoner Bahadır Kalaycı ve Bilhan Akçaşar'a ait sergi açıldı. AKM Fuaye Alanı'nda 5 Mart'a kadar açık olacak 'Neşredilmemiş Anadolu Selçuklu Sikkeleri' adlı sergide, bugüne kadar hiçbir yerde sergilenmeyen 51 Selçuklu sikkesi ve çift başlı kartal figürü bulunan Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'e ait kurşun mühür ilk defa ziyarete açıldı.

KOLEKSİYONDA 7 BİN 455 SİKKE

Sergide; 1155'ten başlanarak Selçuklu sultanları 2'nci İzzeddin Kılıçarslan, Gıyaseddin Keyhüsrev, 2'nci Süleyman Şah, İzzeddin Keykavus, 1'inci Alaeddin Keykubad, 2'nci Gıyaseddin Mesud ve 3'üncü Alaeddin Keykubad'ın dönemlerine ait, Konya, Kayseri, Kastamonu, Antalya, Sivas ve Bayburt'un aralarında bulunduğu illerde ortaya çıkarılan ve ağırlıklı gümüş sikkeler bulunuyor. Bahadır Kalaycı, 2011 yılında Antalya Müzesi'ne kayıtlı başladığı koleksiyonunun, özellikle Anadolu'da darbedilmiş İslami ve gayri İslami toplam 7 bin 445 sikke ve 169 objeden oluştuğunu söyledi.