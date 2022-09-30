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Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

29.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün yorgunluğunu atmak için sıcak bir duş alma düşüncesiyle eve geliriz. Banyo sonrasında da yumuşacık bir bornoz eşliğinde yapılan televizyon keyfi gibisi yok. Keyfinizin yarıda kalmaması için bornozun suyu hemen emen ve vücudunuzu çepeçevre saran özellikte olması gerekir. O konforlu anın hayali gözünüzün önüne geldi bile, değil mi? Öyleyse size keyif sunacak en iyi bornoz modellerini incelemeye başlayabilirsiniz!

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Bazen kendinizi şımartmak için kısa da olsa molalar verip anı yaşamayı arzularsınız. İster uzun uzun banyo yapın ister kısa bir duş alın, ardından bornoza sarılıp ayağınızı uzatarak günün stresini atmanın keyfi bambaşka. Bu keyfi bir an önce yaşayabilmeniz için birbirinden güzel bornozları sizler için araştırdık. Onları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Konforundan ödün vermeyenler için: CaiDieNu Mikrofiber Kadın Bornoz

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

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Listemizin ilk sırasında giydiğinizde sizi çepeçevre saracak şahane bir öneri var. Tam boy CaiDieNu Mikrofiber Kadın Bornoz, özellikle kış aylarında sıcak duş sonrası bornozuyla uzun uzun vakit geçirmeyi sevenler için ideal. Yüksek kaliteli mikrofiber yapısı sayesinde ciltte rahat ve yumuşacık bir his bırakır. Üstelik şal yakası ve geniş manşetleri ile farklı bir tarz sunan bornozu makinede güvenle yıkayabilirsiniz.

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2. Çeyiz alışverişlerinin vazgeçilmezi: Özdilek Mayra Aile Seti

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Bornoz ve havlu alışverişlerinde akla gelen ilk marka hiç şüphesiz Özdilek. Özellikle çeyiz alışverişi için bornoz seti arıyorsanız bornoz, havlu ve plaj havlusundan oluşan Özdilek Mayra Aile Seti'ni detaylı şekilde incelemenizi öneririz. Diz kapağı hizasında biten şal yaka modelli bornozların yumuşak dokusuna bayılacaksınız. %100 pamuklu bornozu duş sonrasında üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

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3. Beyazdan vazgeçemeyenlere özel: Chakra Nalu Kadın Bornoz

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Bambu elyaftan üretilen bornozların ne kadar konforlu olduğunu duymuş muydunuz? Cevabınız "Hayır." ise sizi bu konforla buluşturacak harika bir önerimiz var: Chakra Nalu Kadın Bornoz! Pamuk ve bambu elyafı karışımından üretilen model, yüksek oranda su emebilmesi sayesinde duş sonrası cilde ferahlık hissi verir. Bornozun yumuşacık dokusu da cabası!

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4. Fantastik bir tarz: Groovy Slytherin Harry Potter Kapüşonlu Bornoz

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Sıradaki önerimiz Harry Potter hayranlarını çok sevindirecek! Unisex tasarımıyla hem kadınların hem erkeklerin tercih edebileceği Groovy Slytherin Harry Potter Kapüşonlu Bornoz, yumuşacık dokusuyla duş sonrasında konfor sunuyor. Duş sonrasında sevdiğiniz fantastik havayı yaşamanızı sağlayacak bornozu çamaşır makinesinde yıkayabilir, sağlam yapısı sayesinde uzun seneler kullanabilirsiniz. Sahi, bu arada Slytherin armasını fark ettiniz mi?

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5. Cesur tercihler için: Brandsseller Yıldızlı Kadın Bornozu

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Farklı ve özgün model sevenlerin tercihi Brandsseller Yıldızlı Kadın Bornozu, kaliteli kumaşı sayesinde duş sonrası ciltte yumuşacık bir his bırakır. Şal yakalı, yıldız motifli, kapüşonlu ve önden cepli modeli ile banyodan sonra bile tarzınızı koruyabilirsiniz. Güzel bir banyo ya da rahatlatıcı bir sauna sonrasında epey kullanışlı olan ürünü incelemenizde fayda var.

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6. Eğlence peşinde olanlar: Taç Emoji Çocuk Bornozu

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Çocukların konforunu da unutmadık! Sırada çocukların keyifle kullanacağı Taç Emoji Çocuk Bornozu var. Lisanslı ürünü, çocukların banyo sırasında yaşadığı eğlenceyi banyo sonrasında da devam ettirmek için tercih edebilirsiniz. Ürün, pamuktan üretildiği için banyo sonrası ıslaklığı kolaylıkla emer ve böylece çocukların favorisi olur. Modelin iki bedeni arasından çocuğunuza uygun olanı seçebilirsiniz.

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7. Aradığınız her şey bu sette: Güvenal 23 Parça Sandıklı Bornoz Seti

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Çeyizine bornoz takımı arayanlara harika bir önerimiz daha var. İçeriği oldukça detaylı hazırlanan ve özel tasarım sandığa sahip olan Güvenal 23 Parça Sandıklı Bornoz Seti'ni düğün alışverişlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Setin içerisinde kadın ve erkek bornozundan el havlusuna, banyo paspasından kesesine, terliğinden sabununa kadar birçok ürün yer alıyor. Sete vakit kaybetmeden göz atmanızda fayda var.

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8. Konfor düşkünlerine: COTTONMANIA Pana Robe Premium Bornoz

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Kullananların beğenisini kazanan yumuşacık bir bornozla tanışmak ister misiniz? O hâlde sıradaki önerimiz sizin için geliyor. Şal yakalı ve cepli modeli ile COTTONMANIA Pana Robe Premium Bornoz'un tasarımını çok seveceksiniz. Bornozu yatılı misafirleriniz için de değerlendirebilirsiniz. Duş sonrasında suyun hemen emilmesini sağlayan unisex modeli hem kendiniz hem eşiniz için satın alabilirsiniz.

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9. Harika bir hediye seçeneği: CelinaTex Bornoz

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

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Bornozda fermuar detayına pek alışık olmasanız da fermuarlı modellerin kullanım açısından epey konforlu olduğunu görebilirsiniz. Günün koşuşturmacasından sonra kendinizi duşa atıp ardından televizyon keyfi ya da kısa uyku molaları yapmayı seviyorsanız CelinaTex Bornoz tam size göre! Sizi sıcak tutacak mikrofiber modeli ister elde ister çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Bornozu hediye seçeneği olarak da düşünebilirsiniz.

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10. Her an tarz olmayı sevenler için: Bonny Home Lorena Bornoz Seti

Giydiğinizde sizi çepeçevre saracak bornoz modelleri

Banyo sonrası bile şıklığından vazgeçmeyen kadınlar için özel olarak tasarlanan Bonny Home Lorena Bornoz Seti, zarif dantel detaylarıyla göz dolduruyor. Vücudunuzu saran model, %100 pamuktan üretildiği için suyu hızla emiyor ve vücudunuzun kuru kalmasını sağlıyor. Üstelik set içerisinde yer alan baş ve ayak havlusunda da Fransız dantel işlemesi yer alıyor.

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