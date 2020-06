Giydirme sanatının ustası: Christo

Yapıları giydirmesiyle ünlü sanatçı Christo, 84 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi. Christo, ölmeden önce Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı'nın paketlenmesi üzerinde çalışıyordu. Eylül 2021'de gerçekleşmesi düşünülen enstalasyonda, Paris'in simgelerinden biri olan Zafer Takı'nın 25 bin metrekare gümüş mavisi renkte polipropilen kumaş ile kaplanması ve 7 bin metre uzunluğundaki kırmızı kurdele ile bağlanması planlanıyordu. Bulgar asıllı ABD'li sanatçı, 31 Mayıs'ta doğal bir ölüm ile hayata veda etmesi ile son projesini görememiş oldu.

Sanatçı çiftin, 1995 yılında Berlin'de parlamento binası Reichstag'ı gümüş rengi bir kumaşla kaplaması, unutulmaz eserlerinden biri oldu. Christo eşinin ölümünün ardından İtalya'da İseo Gölü üzerinde 2016'da gerçekleştirdiği enstalasyon "Floating Piers” (Yüzen İskele) ile yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi gölün üzerinde yürüttü. Projeye ilişkin belgesel "Walking on Water”da, Christo "Gerçek şeyleri seviyorum, gerçek rüzgar, gerçek kuruluk, gerçek ıslaklık, gerçek korku ve gerçek sevinç” diyordu.

Bulgaristan'dan kaçan Christo için özgürlük esastı. Bağımsız kalabilmek için büyük projelerinin maliyetini çizimlerini ve ürettiği nesneleri satarak karşıladı.

2017 yılında Colorado'da planladığı "Over the River” (Nehrin Üstünde) projesini ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto ederek, gerçekleştirmedi. New York Times gazetesine verdiği demeçte, "Bize burayı kiralayan ABD hükümeti, arazi ona ait. Bu kiracının yararına olacak bir projeyi gerçekleştiremem” dedi.

Christo'nun siyasi duruşuna rağmen eserleri izleyenleri estetik açıdan büyüledi. Jeanne-Claude, bu durumu şu sözlerle özetledi: "Biz belirli bir süreyi kapsayan sanat yapıyoruz, içeriği ise sevinç ve güzellik.”

Gaby Reucher

© Deutsche Welle Türkçe