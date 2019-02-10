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Giyemediği gelinliği mezarının üzerine örtüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Adana’da burnundaki eti aldırmak için ameliyat olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencisi Leyla Sönmez’in gelin olma hayali ile aldığı gelinlik mezarının üzerine örtüldü.Özel bir hastanede 29 Ocak Salı günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan Leyla Sönmez (23), operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı.

Adana’da burnundaki eti aldırmak için ameliyat olduktan 6 gün sonra hayatını kaybeden Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü öğrencisi Leyla Sönmez’in gelin olma hayali ile aldığı gelinlik mezarının üzerine örtüldü.
Özel bir hastanede 29 Ocak Salı günü burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan Leyla Sönmez (23), operasyonun ardından alındığı odada kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. Endişelenen genç kızın ailesi, doktora ve hemşirelere haber verdi. İddiaya göre doktorların "Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz" sözleri üzerine aile, kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat ağrıları artan genç kız sürekli kan kusmaya devam etti. Ameliyattan 3 gün sonra fenalaşan genç kız, önce Adana Şehir Hastanesine, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Hastaneye geldiğinde bütün organları iflas eden genç kızın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın iç organlarının çöktüğü ve durumunun kritik olduğu ifade edildi. Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Sönmez, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Genç kızın en büyük hayalinin üniversiteyi bitirip gelin olmak olduğu öğrenildi. Genç kızın gelinliği mezarının üzerine örtüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığının hastaneye müfettiş görevlendirdiği, ameliyata giren çalışanlarla tek tek görüşüldüğü öğrenildi. Ailenin başvurusu üzerine doktor ve diğer yetkililerin ifadesinin alındığı da öğrenildi.

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