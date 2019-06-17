Giyilebilen EKG cihazı tasarladılar

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EBİLTEM) kıyafet içine giyilebilen ve kalp ritmini ölçen EKG cihazı tasarlandı. Atlet ve korse gibi giyilen ve 'Lifecall' ismi verilen cihaz, kritik kalp sağlığı verisini ilgili sağlık kuruluşlarına bluetooth üzerinden aktarabiliyor. Kalp krizini 45 dakika önceden algılayan cihaz sayesinde birçok kişinin hayatının kurtulması bekleniyor.

Kalp krizlerinin 45 dakika önceden algılanmasını sağlayan cihaz aracılığıyla, aynı zamanda EKG verilerinin sürekli takibi de sağlanacak. Giyilebilen EKG cihazı, holter kullanımına gerek kalmadan, uzun süreli ve kullanıcıyı rahatsız etmeyecek biçimde uzaktan sağlık ve kalp taraması gerçekleştirebilecek, dolayısıyla doğru, yerinde ve gerekli teşhis ile acil durumlarda erken müdahale edilebilecek. Seri üretime ve son kullanıcılar için yazılım geliştirme aşamasında olan ürün ile birlikte, sağlık verileri uzaktan takip edilebilecek.

4 YILLIK ÇALIŞMA

4 yıllık çalışma sonucunda ‘Lifecall’ isimli ürünü hazırlayan projenin üreticilerden Emre Özdoğan, "Projemiz 1512 TÜBİTAK desteğiyle başladı. Daha sonra da Horizon 2020 faz 1’i aldık. Bununla beraber ürünümüz için aldığımız birçok yatırım ve ödüller oldu. Projemizde şu anda prototip bitmiş durumda yani kanıtlanabilir, gözlemlenebilir, çalışabilir, giyilebilir bir ürün haline geldi. Ancak bütünsel bir üretime henüz hazır değil. Dezavantajı ise üç gün sonra atmanız gerekmesidir. Çünkü artık iletkenliği kalkıyor. Biz bunu ıslanmasına gerek kalmayan yalnızca belli bir basınç ile cildinize temas ettiğinde iletken hale gelen gümüşle kaplanmış, esasında gümüşle kimyasal olarak işlenmiş pamuk iplikçikleriyle dokunmuş bir ped yaptık. Pedlerden ilerleyen zamanda EKG çekebileceğimizi gördük. Gerçekten de büyük bir yenilik. Medikal olarak bir partner bulduğumuzda ürünle piyasaya çıkmak istiyoruz" dedi.