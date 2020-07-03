Giyilebilir cihazlar için Snapdragon Wear 4100 duyuruldu

Hem verimlilik hem de performans açısından Snapdragon Wear 3100‘e göre daha iyi olan bu yonga setleri daha hızlı akıllı saatlerin önünü açacak.

Wear 4100 serisinin Wear 3100 serisine göre tam tamına yüzde 85 daha hızlı olduğunu belirtelim. Yani artık Android cephesinde Apple Watch’a nihayet rakip bir akıllı saat üretilebilecek gibi görünüyor.

SNAPDRAGON WEAR 4100 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 1.7 GHz hızında çalışan dört Çekirdekli Arm Cortex A53 işlemci

• 320 MHz’ye kadar çalışan Adreno 504 GPU (Giyilebilir cihazlar için optimize edilmiş GL ES3.1)

• 750 MHz hızında çalışan LPDDR3 RAM desteği

• eMMC 4.5 depolama desteği

• Gelişmiş ortam modu, spor modu ve geleneksel izleme modu tek başına veya ana işlemci ile birlikte çalışıyor

• Çekirdek taban bandı için MIPI-DSI ve QCC1110 yardımcı işlemci için SPI desteği

• 16 megapiksel kamera desteği

• Qualcomm Snapdragon X5 LTE modem

• Düşük güç ve yüksek entegrasyon için optimize edilmiş yeni giyilebilir PMIC

• Google Wear OS desteği

• Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, 802.11a / b / g / n (2.4GHz), Qualcomm Konum teknolojisi, USB 2.0, NXP destekli entegre NFC desteği

• GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Karasal: Wi-Fi, Hücresel veri desteği