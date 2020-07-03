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Giyilebilir cihazlar için Snapdragon Wear 4100 duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Qualcomm, yeni ultra düşük güçlü hibrit mimariye dayanan yeni nesil akıllı saatler için Snapdragon Wear 4100 ailesini tanıttı. Snapdragon Wear 4100+ ve Wear 4100 olarak isimlendirilen bu modeller, 12nm üretim süreci ile üretiliyor.

Giyilebilir cihazlar için Snapdragon Wear 4100 duyuruldu

Hem verimlilik hem de performans açısından Snapdragon Wear 3100‘e göre daha iyi olan bu yonga setleri daha hızlı akıllı saatlerin önünü açacak.

Wear 4100 serisinin Wear 3100 serisine göre tam tamına yüzde 85 daha hızlı olduğunu belirtelim. Yani artık Android cephesinde Apple Watch’a nihayet rakip bir akıllı saat üretilebilecek gibi görünüyor.

SNAPDRAGON WEAR 4100 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• 1.7 GHz hızında çalışan dört Çekirdekli Arm Cortex A53 işlemci
• 320 MHz’ye kadar çalışan Adreno 504 GPU (Giyilebilir cihazlar için optimize edilmiş GL ES3.1)
• 750 MHz hızında çalışan LPDDR3 RAM desteği
• eMMC 4.5 depolama desteği
• Gelişmiş ortam modu, spor modu ve geleneksel izleme modu tek başına veya ana işlemci ile birlikte çalışıyor
• Çekirdek taban bandı için MIPI-DSI ve QCC1110 yardımcı işlemci için SPI desteği
• 16 megapiksel kamera desteği
• Qualcomm Snapdragon X5 LTE modem
• Düşük güç ve yüksek entegrasyon için optimize edilmiş yeni giyilebilir PMIC
• Google Wear OS desteği
• Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2, 802.11a / b / g / n (2.4GHz), Qualcomm Konum teknolojisi, USB 2.0, NXP destekli entegre NFC desteği
• GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Karasal: Wi-Fi, Hücresel veri desteği

2020 yılı içerisinde akıllı saatlerde görmeye başlayacağımız bu yeni yonga setleri sayesinde daha hızlı akıllı saatler ile tanışacağız. Özellikle bu yongaların Google’ın Wear OS’i ile desteklenmesi Android cephesinde yazılım donanım uyumu açısından çok daha sağlıklı sonuçların alınmasını sağlayacak.

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