HABER

Giyim ve kırtasiye malzemeleriyle çocukları sevindiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yardım kampanyası başlatan grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor - Gruptan Ceylan Tüzer: - "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen grup, temin ettikleri giyim ve kırtasiye malzemeleriyle köylerdeki çocukları sevindiriyor.

Tatvan'da yardım kampanyası başlatan arkadaş grubu, biriktirdikleri para ve hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri giyim, kırtasiye ve gıda malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıtıyor.

Hizan ilçesi Gayda köyüne gelerek yardım paketlerini dağıtan grup, çocuklarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Gruptan Nurullah Akgül, yaptığı açıklamada, amaçlarının kırsal kesimde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek olduğunu belirterek, "Bize gönderilen çeşitli hediyeleri de çocuklara veriyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Ceylan Tüzer de çocukları mutlu etmenin çok güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Herkes destek verirse daha da büyümek, daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Bitlis'in diğer ilçelerine de ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldıAna sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı
Osmangazi’de tiyatro zamanıOsmangazi’de tiyatro zamanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hizan köy çocukları yardımsever

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Binali Yıldırım 'Siz gördünüz mü?' demişti, İmamoğlu cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

Ana sınıfı öğretmeni, erkek arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı

2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı!

Özge Özpirinçci'nin yeğenini darp eden bakıcıya 2,5 yıla kadar hapis istemi

Özpirinçci'nin yeğenini darp etmişti! İstenen ceza belli oldu

Van'ı festival heyecanı sardı

Van'ı festival heyecanı sardı

Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma

O öğretmen hakkında soruşturma!

Denizli'de korkutan deprem

Denizli'de korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.