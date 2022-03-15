Giyiminde jilet gibi olmaya önem verenlerin mutlaka sahip olması gereken ürünler

Çamaşırları temizlemek, kurutmak ve ütülemek gerçekten çok vakit alıyor. Eğer ütüsü bozulmamış, jilet gibi kıyafetler sizin için olmazsa olmazlar arasındaysa özellikle ütüleme işlemi, daha çok özendiğiniz için uzun sürebilir. Bu kadar emekten sonra da küçük hatalar nedeniyle kıyafetlerinizdeki ütünün bozulması can sıkıcı olabilir. Ama merak etmeyin, hayatınızın her anında jilet gibi giyinmeyi seviyorsanız harika bir ürün listesiyle karşınızdayız! Ütüden kurutuculara, çamaşır kolasından askılıklara kadar kıyafetinizin ütüsünü koruyacak ürünleri sizler için araştırdık. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Ultra güçlü buharıyla Philips GC9642/60 Buhar Kazanlı Ütü

Kırışık giysileri giymekten rahatsız oluyorsanız iyi bir ütüye sahip olmalısınız. Seçeceğiniz ütü, güçlü buharıyla en zorlu çizgileri bile yok etmeli. Philips GC9642/60 Buhar Kazanlı Ütü, ultra güçlü buhar özelliğiyle kırışıklıkları kısa sürede düzeltir. Dikey ütüleme için ekstra buhar püskürtme fonksiyonu olduğu için kullanımı da pratik. Optimal TEMP teknolojisiyle sıcaklık ayarını değiştirmeye gerek duymadan her kumaştan giysiyi kolayca ütüleyebilirsiniz. Otomatik kapama fonksiyonu sayesinde birkaç dakika kullanılmadığında cihaz otomatik olarak kendini kapatır. 1.8 litre kapasiteli su haznesini çıkararak kolayca doldurabilirsiniz. Geniş haznesi sayesinde 2 saate kadar su doldurmadan ütü yapabilirsiniz.

2. Electrolux E6HS1-2EG Buharlı Kırışıklık Giderici ile giysilerinizi ütülerken bakterilerden arındırın

Electrolux E6HS1-2EG Buharlı Kırışıklık Giderici, 20 saniyede kullanıma hazır hale gelir. Portatif olduğu için istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Küçük yapısıyla kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz. Buharlı kırışıklık gidericiyle giysilerinizi askıdan indirmeden kolayca ütüleyebilirsiniz. Sabit ve güçlü buhar gücüyle kısa sürede jilet gibi giysilere kavuşabilirsiniz. Ayrıca ürün, kumaş liflerinde bulunan bakterilerin %99.99'unu da yok eder. 600 ml su haznesini çıkararak kolayca doldurabilirsiniz. 3 metre uzunluğundaki kablosuyla ütüleme sırasında rahat hareket edebilirsiniz. Buharlı kırışıklık gidericiyi isterseniz perdelerinizi ütülemek için de kullanabilirsiniz.

3. Giysilerinizin şeklini koruyan Domol Çamaşır Kolası

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Sıvı halde bulunan Domol Çamaşır Kolası'nı ister çamaşırları yıkarken isterseniz ütülerken kullanabilirsiniz. Giysilerinizin pürüzsüz görünmesini sağlan ürünle jilet gibi giyinmek mümkün. Nişasta içerdiği için çamaşırlarınızı güçlendiren çamaşır kolası, kıyafetlerin kullanım ömrünü de uzatır. Özel içeriği sayesinde kıyafetlerin şeklini korumasına yardımcı olur ve ütü işlemini daha kolay hale getirir. Üstelik uzun süre giysilerin şeklinin bozulmasını da önler. Renkli ve beyaz çamaşırlar için tercih edebileceğiniz çamaşır kolası, kıyafetler üzerinde hoş bir koku bırakır. Ancak çamaşır kolasını yün ve ipek kumaşlarda kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.

4. Kıyafetlerin birbirine dolanmasını önleyen FTVOGUE Kırışık Azaltma Topu

Kıyafetler yıkanırken ne kadar az kırışırsa ütülmesi de bir o kadar kolay olur. Yıkama sırasında kullanacağınız FTVOGUE Kırışık Azaltma Topu sayesinde giysileriniz daha az kırışır. Tambur dönüşü sırasında kıyafetler arasında dönerek kıyafetlerin birbirine dolanmasını önler. Bu sayede daha kısa sürede daha az efor sarf ederek kıyafetlerinize jilet gibi bir görünüm kazandırabilirsiniz. Hava akışını arttıran ürün sayesinde kıyafetleriniz daha kısa sürede kurur. Kimyasal ürün kullanmadan kıyafetlerin yumuşamasını ve daha düzgün kalmasını sağlayabilirsiniz. PVC malzemeden üretilen topları tekrar kullanabilirsiniz. Ayrıca ürün giysilere zarar verecek içerik de bulundurmaz.

5. Kırışıklıkları azaltan Arçelik 7100 Çamaşır Makinesi

Giysilerini jilet gibi giymeyi sevenlerdenseniz kırışıklık azaltan bir çamaşır makinesi kullanmanız önemli. Bu sayede giysilerinizi ütülemek için fazla zaman harcamazsınız. Arçelik 7100 Çamaşır Makinesi, buhar destekli yıkama özelliğiyle kıyafetlerin kırışıklığını azaltır. Böylece ütü yaparken daha az efor sarf edersiniz. Üç farklı kir seçeneği bulunan ürün sayesinde kıyafetlerinizin kirlilik durumuna göre gerekli ayarı seçebilirsiniz. Üstün temizleme performansıyla giysilerinizi derinlemesine temizler. Fırçalı motoru ve mıknatıslarıyla sürtünmeyi azaltır. Böylece hem motorun yıpranmasını önler hem enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Zaman göstergesi sayesinde programın bitiş süresini takip edebilirsiniz.

6. Kat izi oluşmasını engelleyen Weblonya Ayaklı Elbise Askısı

Çamaşırlarınızı yıkayıp ütüledikten sonra nasıl sakladığınız oldukça önemli. Eğer yeterli askı alanına sahip bir elbise dolabınız yoksa çamaşırlarınızı katlayarak dolaba yerleştirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii bu durum kıyafetlerinizde kat izi oluşmasına neden olur. Altta kalan kıyafeti almaya çalışırken diğer çamaşırların kırışmasına da neden olabilirsiniz. "Çamaşırlarımın ütüsü hiç bozulmasın." derseniz Weblonya Ayaklı Elbise Askısı'na evinizde yer açabilirsiniz. Ekstra askı alanı sunan ürünle kıyafetlerinizi asarak saklayabilir, kat izi olmasını engelleyebilirsiniz. Böylece hem ütülerken harcadığınız emek boşa gitmez hem jilet gibi kıyafetlerle şıklığınızı her daim koruyabilirsiniz.

7. Giysileri eşit derecede kurutan Elektrolux Perfect Care 800 Kurutma Makinesi

9 kg kurutma kapasitesine sahip Elektrolux Perfect Care 800 Kurutma Makinesi, ekstra hassas fonksiyonuyla çamaşırlarınızın daha az kırışmasını sağlar. Buhar teknolojisiyle mevcut kırışıklıkları giderir. A++ enerji sınıfında yer alan ürün, düşük enerji tüketimiyle tasarruf etmenize yardımcı olur. GentleCare ısı pompalı kurutma sistemiyle giysilerinize zarar vermeden kısa sürede kurutur. Reverse Action özelliğiyle çift taraflı ısı uygular ve giysilerin eşit derecede kurumasını sağlar. Kurutma makinesinde yorgan ve nevresimleri kurutmak için özel program mevcut. Üstelik SensiCare fonksiyonu sayesinde kıyafetlerin ağırlığını otomatik olarak algılar.

8. Katlanabilen Vileda Premium Çamaşır Askılığı

Çamaşırları kuruturken dar alanlara asarsanız kırışmalarına sebep olursunuz. Bu nedenle geniş askı yüzeyi bulunan bir kurutmalık seçmelisiniz. 18 metre uzunluğundaki Vileda Premium Çamaşır Askılığı, XXL tel kalınlığıyla giysilerin kırışmasını önler. Böylece ütüleme sırasında daha az emek harcarsınız. Çıkabilen kanadı ve radyatöre sabitleyebileceğiniz aparatı sayesinde acil kuruması gereken kıyafetlerinizi radyatör üzerine asarak kurutabilirsiniz. Ayakları tekerlekli olduğu için her yere rahatça taşıyabilirsiniz. Kullanılmadığı zamanlarda katlanabilen ürün, yerden tasarruf sağlar. Güvenlik kilidi, kurutmalığın açılmasını engeller. Alüminyum telden elde edilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

9. Ufesa SV1200 ile 2'si 1 arada

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Kıyafetlerinizi acil kurutup ütülemeniz gerek ancak ikisini aynı anda yapacak zamanınız mı yok? Öyleyse Ufesa SV1200 tam da aradığınız ürün olabilir. Özel tasarımıyla giysilerinizi birkaç dakika içinde kuruturken aynı anda ütülenmesini de sağlar. Kısa sürede ütülü hale gelen kıyafetlerde kötü koku oluşmasını engeller. Boyunu ayarlayarak S ile XXL beden arasındaki tüm kıyafetleriniz için tercih edebilirsiniz. Entegre zamanlayıcısı sayesinde 3 saate kadar kullanabilirsiniz. Kelepçeleriyle kıyafetleri istediğiniz gibi ayarlayabilir, giysilerin kurutma ve ütüleme sırasında kaymasını önleyebilirsiniz. İşlevsel ürünü seveceğinizden eminiz!

10. Seyahat ederken ütüsüz kalmayın Lofans Xiaomi Kablosuz Ütü

Ütüsüz kıyafet giyemeyenler için seyahat etmek büyük bir sorun. Uzun süre çanta içinde kalan kıyafetlerin ütüsü bozulur. Özellikle tatile gidenlerin sık yaşadığı bu sorunu ortadan kaldırmak, Lofans Xiaomi Kablosuz Ütü ile mümkün. Ergonomik tasarımıyla fazla yer kapmayan ürünü istediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. Kablosuz kullanılan ürünle herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan 20 dakika boyunca giysilerinizi ütüleyebilirsiniz. 140 dereceye kadar ısınan seramik tabanı, kıyafetlerinizi kısa sürede pürüzsüz hale getirir. 90 derece dönebilen sap tasarımıyla rahat hareket imkânı sunar. Silikon pedi ise alt tabanın çizilmesini önler.