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Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

06.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en anlamlı günlerinden olan Babalar Günü yaklaşıyor. Yılın bu özel günü; fedakarlıkları, desteği ve sevgisiyle bizi sarıp sarmalayan babalarımıza kendilerini özel hissettirmek için harika bir fırsat. Siz de çok sevdiğiniz babanızı mutlu etmek için hediye arayışındaysanız giyimine ve bakımına özen gösteren babalar için derlediğimiz Babalar Günü hediyelerine göz atmaya ne dersiniz?

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Babalar Günü yaklaştıkça canımızdan çok sevdiğimiz babalarımızı mutlu etmek ve onlara sevgimizi göstermek için en doğru hediyeyi bulmaya çalışırız. Siz de giyimine ve bakımına özen gösteren biricik babanıza onu mutlu edecek bir hediye almak istiyorsanız gelin, Babalar Günü hediye önerilerimizi birlikte inceleyelim.

1. Sportif şıklığı seven babalara: Tommy Hilfiger TOMMY JEANS Polo T-shirt

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

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Havalar ısınmaya başlamışken biricik babanıza mevsime uygun bir hediye vermek isterseniz Tommy Hilfiger TOMMY JEANS Polo T-shirt harika bir alternatif olabilir. Babanız polo yakası ve beyaz şeritli kollarıyla sportif bir görünüme sahip olan tişörtü hem pantolon hem şortlarla kombinleyebilir. %97 pamuk, %3 elastandan üretilen model yumuşacık dokusuyla konforlu bir his sunar.

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2. Tatillerin vazgeçilmezi: Jack & Jones Kargo Şort

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Modern ve şık giyinmeyi seven babanıza onu mutlu edecek bir hediye almak istiyorsanız Jack & Jones Kargo Şort'a mutlaka göz atmanızı öneririz. Hafif ve nefes aldıran kumaştan üretilen şort en sıcak havalarda bile konforlu bir deneyim vadeder. Yan cepleri ile son derece kullanışlı bir parça olan modeli babanız hem tatilde hem şehir hayatında rahatlıkla tercih edebilir.

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3. Gömlek sevenlere özel: Koton Erkek Basic Kısa Kollu Gömlek

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Şık giyinmeyi seven ve gömlekten vazgeçemeyen babanıza yaz aylarında üzerinden çıkarmak istemeyeceği bir hediye almak istiyorsanız Koton Erkek Basic Kısa Kollu Gömlek harika bir seçim olabilir. Babanız %100 pamuktan üretilen ve yumuşacık dokusuyla son derece rahat bir deneyim sunan gömleği keten ve jean pantolonların yanı sıra şortlarla da kombinleyebilir.

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4. Rahatlığın adresini arayanlar için: Dockers Ultimate Chino Slim Fit Pantolon

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Dockers Ultimate Chino Slim Fit Pantolon, şık ve rahat giyinmeyi seven babanız için harika bir Babalar Günü hediyesi olabilir. Slim fit kesimiyle vücuda oturan ve hareket özgürlüğü sağlayan pantolon son derece konforlu bir deneyim sunuyor. Yüksek kaliteli kumaşı ve dayanıklılığıyla uzun ömürlü bir kullanım vadeden model, günlük giyim için harika bir alternatif olmasının yanında şık bir gömlek ve ceketle kombinlendiğinde resmî etkinliklerde de rahatlıkla tercih edilebilir.

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5. Yürüyüş yapmayı sevenlere özel: Skechers Dynamight 2.0 Erkek Siyah Spor Ayakkabı

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Sevgisini, ilgisini ve desteğini sizden eksik etmeyen biricik babanız için harika bir Babalar Günü hediyesi arıyorsanız modern ve şık tasarımının yanı sıra konforuyla da dikkat çeken Skechers Dynamight 2.0 Erkek Siyah Spor Ayakkabı'ya göz atmanızı öneririz. Air Cooled Memory Foam teknolojisi ile yastıklama sağlayan ayakkabı, ayakların gün boyu rahat etmesini sağlıyor ve uzun yürüyüşlerde dahi yorgunluğu azaltıyor.

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6. Stil sahibi babalara: Rayban RB2140 Güneş Gözlüğü

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Stil sahibi babanıza klasik ve şık bir hediye almak isterseniz Rayban RB2140 Güneş Gözlüğü harika bir seçim olabilir. Markanın ikonik tasarımları arasında yer alan güneş gözlüğü, UV filtreleme özellikli camları ile babanızın gözlerini güneşin zararlı etkilerinden korurken aynı zamanda stilini tamamlayacak harika bir aksesuar. Kalitesi ile babanızın uzun yıllar kullanabileceği modele göz atmaya ne dersiniz?

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7. Konforlu tıraş deneyimi: Braun Seri 7 B1000S EasyClick 360° Flex Islak & Kuru Kablosuz Tıraş Makinesi

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Braun Seri 7 B1000S EasyClick 360° Flex Islak & Kuru Kablosuz Tıraş Makinesi, Babalar Günü'nde babanıza kendini özel hissettirmek için tercih edebileceğiniz en iyi hediye alternatiflerinden biri. Gelişmiş teknolojisiyle her tıraşta kusursuz sonuçlar vadeden tıraş makinesi, 360° flex başlığı sayesinde yüzün her bölgesine rahatlıkla ulaşabiliyor ve pürüzsüz görünüm sağlıyor. Kablosuz tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlayan ürün su geçirmezlik özelliğiyle duşta da rahatlıkla kullanılabiliyor.

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8. Cesur ve karizmatik babalara: Hugo Boss Just Different EDT 125 ML Erkek Parfümü

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Yaklaşan Babalar Günü'nde biricik babanıza mis gibi kokan bir hediye almak isterseniz Hugo Boss Just Different EDT 125 ML Erkek Parfümü'ne göz atmalısınız. Cesur ve karizmatik erkeklerin enerjisini yansıtan, ferahlatıcı bir kokuya sahip olan parfüm; bakımına düşkün babaların kalbini çalabilecek nitelikte. 125 mililitrelik şişesiyle uzun süreli kullanım sunan parfümle babanızı bu özel günde çok mutlu edebilirsiniz.

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9. Cilt bakımını aksatmayan babalar için: Foreo LUNA 2 Erkekler İçin Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

Bakımına düşkün ve cilt bakımını eksik etmeyen babanıza harika bir Babalar Günü hediyesi almak isterseniz Foreo LUNA 2 Erkekler için Yüz Temizleme ve Yaşlanma Karşıtı Masaj Cihazı tam size göre! T-Sonic titreşim teknolojisiyle çalışan yüz temizleme cihazı, cildi derinlemesine temizlemenin yanı sıra yaşlanma karşıtı masaj özelliği de sunuyor. Su geçirmez özelliği sayesinde duş sırasında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

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10. Düzen seven babalara: Calvin Klein Erkek Mono Bold Washbag Çanta

Giyimine ve bakımına özen gösteren babalara alınabilecek en iyi babalar günü hediyeleri

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Babalar Günü'nde stil sahibi ve düzenli babanıza seyahatlerinde yanından ayırmak istemeyeceği bir hediye almak istiyorsanız Calvin Klein Erkek Mono Bold Washbag Çanta'yı değerlendirebilirsiniz. Çanta; geniş ve fermuarlı bölmesiyle kişisel bakım ürünlerini düzenli bir şekilde taşımaya olanak sağlayan, minimalist ve şık bir model. Babanız sık sık seyahat ediyorsa bu çanta ile bavulunu rahatça organize edebilir.

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