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  4. Giyinme kabininde gördüğüne inanamadı! Ne olduğunu anlayınca şaştı kaldı...

Giyinme kabininde gördüğüne inanamadı! Ne olduğunu anlayınca şaştı kaldı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 18:18
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Çerkezköy'de bir mağazanın soyunma kabininde gördüğüne inanamadı. Çantayı açıp bakınca gizli kamera buldu. İzlenme iddiası büyük tepki topladı.

Giyinme kabininde gördüğüne inanamadı! Ne olduğunu anlayınca şaştı kaldı...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazanın soyunma kabininde S.K. (27) tarafından bir gizli kamera bulundu. Beğendiği bir kıyafeti denemek için soyunma kabinine giren S.K., kabinin üst kısmında, çanta içerisine gizlenmiş ve siyah bantla kamufle edilmiş bir kamera fark etti. Durumu mağaza sahibi O.C.'ye ileten S.K., kameranın kayıt aldığını düşündüğünü belirtti.

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EŞİNİ ARAYIP KANITLAMAYA ÇALIŞTI

O.C., kameranın kendisine ait olmadığını ve kimin yerleştirdiğini bilmediğini iddia etti. Ancak S.K., eşini arayarak destek istedi ve daha sonra polise başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera ve işletmedeki bilgisayara el koydu. O.C. gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kamera
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