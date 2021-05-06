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  4. İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Saniye saniye kaydetmişler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Saniye saniye kaydetmişler

06.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'daki giysi kumbarasında yaşanan olay görenleri şaşırttı. Bir anne, çocuğunu giysi kumbarasının içine bıraktı ve giysileri boşaltarak bölgeden uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da dikkat çeken görüntü! Saniye saniye kaydetmişler

Tuzla Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşların kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine koyduğu giysi kumbaraları ile vatandaşların evlerinde bulunan ihtiyaç fazlası tekstil atıklarını toplayarak ayrıştırıyor. Belediye personeli tarafından haftanın belirli günlerinde titizlikle toplanan tekstil atıklarının kullanabilir olanları yıkanıp dezenfekte edildikten sonra, ütülenerek Tuzla Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılamayacak olanlar ise geri dönüşüme kazandırılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

ÇOCUĞUNU KUMBARANIN İÇİNE BIRAKTI

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir giysi kumbarasında yaşanan akılalmaz olay görenleri şaşkına çevirdi. Kameraya saniye saniye yansıyan olayda, bir kadın, giysi kumbarasının daracık kapağından çocuğunu geçirerek kumbaranın içine attı. Kumbaranın içine giren çocuk, kıyafetleri bir çuval içerisine doldurup annesine verdi.

KIYAFETLERİ POŞETLEYİP KAYIPLARA KARIŞTI

Kıyafetleri poşete dizen anne, bir süre sonra çocuğunu kumbaranın içerisinden çıkardıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

giysi

İHA

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İstanbul Tuzla

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