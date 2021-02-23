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Giysi yüklü kamyonet alev alev yandı

23.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Giysi yüklü kamyonet alev alev yandı

Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan kamyonetteki giysiler yanarak kül oldu.Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu 8.

Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan kamyonetteki giysiler yanarak kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu 8. kilometredeki Tehci köyü yakınlarında Mehmet Başak’ın kullandığı 80 GR 663 plakalı giysi yüklü kamyonetten, alevler yükselmeye başladı. Aracın kasasındaki giysilerin tutuştuğunu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar da yangını söndürmek için sürücünün yardımına koştu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçtaki giysiler kullanılamaz hale geldi.

Giysi yüklü kamyonet alev alev yandı

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