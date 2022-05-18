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  4. Giysileri göl kenarında bulunmuştu... Kayıp ikiz kardeşten acı haber!

Giysileri göl kenarında bulunmuştu... Kayıp ikiz kardeşten acı haber!

18.05.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da gölet kenarında giysileri bulunan kayıp ikiz kardeşlerle ilgili acı haber geldi. Gölette arama yapan AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri, yaşları 13 olan ikiz kardeşin cansız bedenlerine ulaştı.

Giysileri göl kenarında bulunmuştu... Kayıp ikiz kardeşten acı haber!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir gölet kenarında kıyafetleri bulunan kayıp ikiz kardeşlerin cesetlerine ulaşıldı.

Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ü (13) evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

CESETLERİNE ULAŞILDI

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle gölette su tahliyesi yapması sonucu dalgıçlar Gençtürk kardeşlerin cesetlerine ulaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Turgutlu
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