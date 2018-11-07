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Gizem 3. kez ince bağırsak nakli olmayı bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazası sonucu ince bağırsakları zarar gören ve 2 kez nakil olan 20 yaşındaki Gizem Kılıç, yeniden nakil olup iyileşmeyi bekliyor - Anne Aysel İşlek: - "Buradan artık Gizem'i sağlıklı bir şekilde evime götürmek, hayallerine tutunduğu günleri görmek istiyorum. Kızım yıkılmıyor, yaşamak için direniyor. Türk toplumundan destek istiyor"

İZMİR (AA) - Daha önce 2 kez ince bağırsak nakli olan İzmirli Gizem Kılıç, tekrar rahatsızlanmasının ardından yeniden nakil olup sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Buca'da yaşayan Duran ve Aysel çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen 20 yaşındaki Gizem Kılıç'ın 8 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gördü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedaviye alınan Kılıç, kök hücre nakliyle birlikte ince bağırsak nakli olarak sağlığına kavuştu. Kılıç'ın 4 yıl sonra yeniden rahatsızlanmasının ardından doktorları kadavradan bulunan uygun ince bağırsakla genç kızı yeniden hayata bağladı.

Kontrolleri süren Kılıç, geçen sene Eylül ayında yeniden rahatsızlanması üzerine aynı hastanede tedavi görmeye başladı. Doktorları yaptıkları tetkiklerde genç kıza ikinci defa nakledilen ince bağırsağın yeterli çalışmadığını belirleyerek 3. nakil kararı verdi.

Anne Aysel İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Türkiye'de 3. kez aynı hastaya aynı organın daha önce nakledilmediğini belirten İşlek, "Bunun riskli olduğu söylendi. Gizem 20 yaşında olduğu için kararını kendi verdi ve yaşamak istediğini söyleyerek 3. kez nakli kabul etti. İnce bağırsak nakli bekliyoruz. Kızımız açısından zaman aleyhine işliyor." dedi

Anne İşlek, organ nakli konusunda herkesin daha duyarlı olmasını istedi.

Annesi, Gizem'in umutlarını hiçbir zaman kaybetmediğini gözleri dolarak anlatırken şunları kaydetti:

"Buradan artık Gizem'i sağlıklı bir şekilde evimize götürmek, hayallerine tutunduğu günleri görmek istiyorum. Kızım yıkılmıyor, yaşamak için direniyor. Türk toplumundan destek istiyor. Elinden geldiğini fazlasını yapıyor, direniyor. Yaşayabilmesi için hayal ettiği yarınlara ulaşabilmesi için organ nakline ihtiyacımız var."

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İnce bağırsak nakli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastan

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