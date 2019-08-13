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Gizem, ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, geçen 9 günün ardından yol denetiminde durdurulan yolcu minibüsünde bulunan Gizem A.

Gizem, ailesine teslim edildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinden dondurma almak için çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan, geçen 9 günün ardından yol denetiminde durdurulan yolcu minibüsünde bulunan Gizem A. (17) ailesine teslim edildi. Gizem A.'yı kaçırdığı öne sürülen Gökmen G. (17) ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Borderline kişilik bozukluğu hastası olduğu belirtilen, Gizem A., geçen 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak için Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Genç kız aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmeyince ailesi, endişeye kapılarak önce bakkala giderek Gizem A.'yı sordu. Daha sonra çevrede arama yapan aile aramalarından sonuç alamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen zamana rağmen Gizem A.'nın izine rastlanmadı. Her yerde aranan Gizem A.'nın kaçırıldığı şüphesi ile alarma geçen güvenlik güçleri, dün saat 21.30 sıralarında, Söke- Milas karayolu üzerinde yol denetimi yaptı. Söke ilçesine giden bir yolcu minibüsünü durduran ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde Gizem A. ve genç kızı kaçırdığı öne sürülen Gökmen G.'nin araçta bulunduğunu tespit etti. Gizem A., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gökmen G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Gizem, ailesine teslim edildiGizem, ailesine teslim edildi

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