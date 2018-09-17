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Gizem bugün 7'nci sınıfa başlayacaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

ORDU'nun Korgan ilçesinde, babasının kullandığı patpatın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Gizem Camgöz (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gizem, bugün 7'nci sınıfa başlayacaktı.

Gizem bugün 7'nci sınıfa başlayacaktı

Nedim KOVAN/KORGAN (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Korgan ilçesinde, babasının kullandığı patpatın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Gizem Camgöz (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gizem, bugün 7'nci sınıfa başlayacaktı.
Kaza, dün, ilçeye bağlı Koşcuğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Camgöz'ün kullandığı patpat, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Adem Camgöz ile yanındaki kızı Gizem Camgöz, ağır yaralandı. Kazayı gören mahalleli, yaralı baba- kızın yanına koştu. Adem Camgöz ile kızı Gizem, mahalle sakinleri tarafından Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba- kız tedaviye alınırken, Gizem Camgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Gizem Camgöz, bugün 7'nci sınıfa başlayacaktı. 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ilk gününde okulda acı haberi alan Gizem'in arkadaşları ve öğretmenleri, gözyaşı döktü.

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