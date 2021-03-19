Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ve detaylar...

GİZEM CANBULUT KİMDİR?

Dün saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda yaşanan olayda 19 yaşındaki E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışıp gerilim yaşadığı 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u farklı yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesiyle olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Gizem Canbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Canbulut'un cenazesinin Susuz Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı. Katil zanlısı olan Eren Yıldız ise olay sonrası gittiği evinde kendini polise ihbar etti.

KATİL ZANLISI EREN YILDIZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan 19 yaşındaki Eren Yıldız'ın ifadesi de ortaya çıktı. Eren Yıldız "Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem’in yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, ‘Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum’ dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem’in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem’i aradım. Konuyu nasıl çözeceğiz diye sordum." şeklinde konuştu.