Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve eski sevgilisi Eren Yıldız tarafından öldürülen 17 yaşındaki Gizem Canbulut kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gizem Canbulut kimdir? Katil zanlısı Eren Yıldız'ın ifadesi ve detaylar...
Dün saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı'nda yaşanan olayda 19 yaşındaki E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışıp gerilim yaşadığı 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u farklı yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesiyle olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Gizem Canbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Canbulut'un cenazesinin Susuz Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı. Katil zanlısı olan Eren Yıldız ise olay sonrası gittiği evinde kendini polise ihbar etti.
Gözaltına alınan 19 yaşındaki Eren Yıldız'ın ifadesi de ortaya çıktı. Eren Yıldız "Ayrıldıktan kısa süre sonra Instagram hesabından benim adıma yaklaşık 100 sahte hesap açıldı. Bu hesaplardan da çıplak kadın ve erkek resimleri paylaşılıyor, hatta resimdeki kafa kısımları kesilip benmişim gibi sahte hesaplardan paylaşılıyordu. Kimin yaptığını bilmiyordum. 8- 9 ay bu şekilde devam etti. Gizem’in yaptığını düşünerek, kendisine sordum. Bana sadece bir hesap açtığını söyledi. Bana, ‘Sen ekran fotoğraflarını alıp bana at, ben silmeyi biliyorum’ dedi. Ben de kendisine atmaya başladım. O da fotoğraflarımı attığım hesabı kapatıyordu. Bu tür kapatmaları sadece hesap sahibi yapabilir. Gizem’in açtığına inandım. Olaydan bir gün önce, akşam saatlerinde cep telefonundan Gizem’i aradım. Konuyu nasıl çözeceğiz diye sordum." şeklinde konuştu.
"Buluşalım yüz yüze konuşalım' dedim. Kabul etti." diye devam eden Yıldız, "Olay günü Gizem’e mesaj attım. ‘Neredesin’ dedim. 'Okul civarındayım' deyince, Yunus Emre Parkı'na geçeceğimi söyleyip, orada buluşalım dedim. Ben evden çıkarken sürekli yanımda taşıdığım, bıçağın içinde bulunduğu montumu giydim. Öğlen 12.00 gibi buluştuk. ‘Bu işler senin başının altından çıkıyor. Bu hesapları sen açıyorsun’ dediğimde bağırmaya başladı. Sinirlendi ve ‘Ben yapmadım’ dedi. Israr edince kendisinin yaptığını söyledi. 'Niye yaptın?' diye sorunca da aramızda itiş-kakış oldu. Bana, ‘Senin hayatını karartacağım. Benim olacaksın. Yoksa seni rezil ederim’ dedi. ‘Polise şikayet edeceğim’ dedim. ‘İstediğin kadar polis araştırsın, bir şey bulamaz’ dedi. O sırada çok sinirlenmiştim. Bıçakladığımı hatırlamıyorum. En son Gizem’i kanlar içerisinde yerde gördüm. Çok korktum. Bıçağı atarak olay yerinden uzaklaştım." dedi.
Eve varmasının ardından anne babasına olanları anlattığını kaydeden Yıldız, "'Beni polise teslim edin' dedim. Ellerimi yıkadım. Tişörtümü çıkardım. Sonra ailem polisi aradı. Gizem’in bütün amacı ve böyle davranmasının sebebi benle muhabbet etmeyi sürdürmek, başka kızlarla konuşmamı, arkadaşlık yapmamamı istemesidir" şeklinde konuştu.