Gizem dolu artış: İskandinavya'da radyasyon seviyeleri artış gösterdi!

ROSENERGOATOM SORUN YOK DEDİ

Rus nükleer tesis işletmecisi Rosenergoatom, bölgede faaliyet gösteren Kola ve Leningrad tesisleriyle ilişkili sorun olmadığını söylüyor.

Birkaç İskandinav gözlem örgütü, radyonüklit (veya radyoaktif izotop) seviyelerinde artış tespit etmiş. Popular Science Türkiye'nin haberine göre radyonüklitler, çekirdekleri kararsız olan atomlara deniyor. Çekirdeklerin içerisindeki aşırı enerji, radyoaktif bozunma yoluyla yayılıyor. Kapsamlı Nükleer Test Yasaklama Anlaşması Organizasyonu İdari Sekreteri Lassina Zerbo’nun Twitter’da yazdığına göre; özellikle sezyum-134, sezyum-137 ve rutenyum-103 radyonüklitleri Finlandiya’nın bazı bölgelerinde, İskandinavya’nın ve Kuzey Kutbu’nun güneyinde yükseliş göstermiş. İnsanlara zarar vermeyen bu maddeler, Zerbo’nun dediğine göre nükleer bölünmeden kaynaklanan yan ürünler.

Kayıp Kıta Zelandiya'nın Haritaları, İnternette Yayınlandı

