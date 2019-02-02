HABER

Gizem, hayalini kurduğu piyanoya kavuştu ama eve sığdırmakta zorlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde müzik yeteneğiyle dikkat çeken ortaokul öğrencisi Gizem Bayram'a (10), iş kadını Seyyare Sungur tarafından piyano hediye edildi.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde müzik yeteneğiyle dikkat çeken ortaokul öğrencisi Gizem Bayram'a (10), iş kadını Seyyare Sungur tarafından piyano hediye edildi. Gizem'in hayali süsleyen piyano, koltuklar çıkarılarak evin salonuna yerleştirildi. ​İlçenin Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Gizem Bayram, sınıfta özellikle yabancı şarkıları seslendirmesinde gösterdiği performansla, müzik öğretmeni Merve Ayhan'ın dikkatini çekti. Gizem'in müzik alandaki özel yeteneğini keşfeden öğretmeni, öğrencisiyle de özel olarak ilgilenmeye başladı. Küçük kız, öğretmeniyle birlikte, merak sardığı ve hayalini kurduğu piyano için pratik dersleri almaya başladı. Yeteneği sayesinde kısa sürede dersleri kavrayan Bayram'a, girişimci iş kadını Seyyare Sungur tarafından da piyano hediye edildi. Piyano, sığmadığı için evde koltuklar çıkarılıp salona yerleştirildi. Yarıyıl tatili nedeniyle piyanoya daha çok vakit ayıran Gizem'in seslendirdiği pek çok eser, evlerinin duvarında yankılanırken, aile ve komşular da verilen resitali beğeniyle dinliyor. 'ÇOK YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİ' Gizem'i yabancı şarkı söylerken keşfettiğini anlatan müzik öğretmeni Merve Ayhan, öğrencinin büyük yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Ayhan, "Derste şarkı söylerken keşfettim Gizem’i, yapancı şarkılar da söylüyordu. İspanyolca, İngilizce şarkılar. Ben de ona bir şarkı öğrettim, şarkıyı hemen ezberleyerek geldi. Gizem'i daha yakından tanımak istedim. 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Gerçekten çok yetenekli bir öğrenci. Sonra Gizem’e hayali olan piyanoyu almak için eşimle aramızda konuştuk. Trabzon’da özel bir işletmesi olan Seyyare Hanım ile tanışmıştık. Kendisine durumu ilettik. Sağ olsun Seyyare Hanım bize destek oldu. Gizem’e güzel bir piyano aldı" dedi. 'SANAT SALONA DÜŞTÜ' Gizem’e piyano hediye eden Seyyare Sungur da uzaklarda pek çok köy okullarında nice cevherler yer aldığına dikkat çekti. Sungur, "Merve hocama, çok teşekkür ederim. Sayenizde gerçekten iyi bir iş yaptık. Amacımız, kültürümüzde var olan yetenekleri keşfetmek ve destek vermek. Çünkü kültürümüzde müzik yerleşmiş. Müzikle doğan, müzikle duygularını ifade eden insanlarız. Maddi boyut hiç engel değil. Her hâlükârda yeteneğimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Bunu keşfeden bir öğretmeniniz varsa, aslında çok şanslısınız. Her şey de orda başlıyor. Biz sadece bir aracıyız. Böyle bir işte olmaktan müthiş keyif aldım. Köy okullarındaki çocukların neler yaşadığının, hangi cevherlerin ne durumda olduklarının farkında bile değiliz. Gizem bu şanslardan biriydi. Evin bir koltuğu dışarı çıkarıldı. Sanat tam da buraya düştü" diye konuştu. 'ÇOK MUTLUYUM' Mutlu olduğunu belirterek, öğretmeni ile iş kadınına teşekkür eden Gizem Bayram ise ilerde iyi bir piyano sanatçısı olmak istediğini, bunun için de azimle çalıştığını belirtti. Bayram, “Bana bu piyanoyu aldıkları için çok mutluyum. Öğretmenim de beni yetiştirdiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Ailem bana destek oldu. Sevincimi kelimelerle anlatmak güç, piyanoma kavuştum. İnşallah başarılı olacağım" ifadesinde bulundu. İlçede ilk kez bir köy evine piyona girdiği söyleyen Bayram ailesi de girişimci Sungur ve öğretmen Ayhan'a katkıları ve destekleri için teşekkür etti.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Karadeniz’de yaban domuzu avıKaradeniz’de yaban domuzu avı
Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Her gün 70 bin insana ulaşmamız gerekiyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.