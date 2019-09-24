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Gizem hemşirenin ölümü davasında alkollü sürücü ve nişanlısına hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl, eski nişanlısı ise aynı suçtan 7 buçuk yıl hapse çarptırıldı.

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl, eski nişanlısı ise aynı suçtan 7 buçuk yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Köstereli, “Benim bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın” diyerek nişanlısını suçladı.
Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli(27) ve eski nişanlısı Tunç Öcal(31)’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
Kefaletle tahliye olmuşlardı
Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, geçtiğimiz celse 80 bin lira kefalet karşılığında tahliye olan tutuksuz sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal katılırken, kazada hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık,“Benim bir geleceğim var”
Sanık Merve Köstereli esas hakkındaki savunmasında, “Benim alkol miktarım çok azdı. Arabayı kullanamayacak durumda değildim. Benim ifadelerim tutarlıdır. Sanık Tunç Öcal’ın direksiyonu tutup çevireceğini öngöremedim. Eğer o kazada ben ölseydim bugün Tunç, kadın cinayetinden de yargılanacaktı. Şu an mali müşavir olmak üzereyim. Ve bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın. Kazaya sebep olan Tunç’tur. Suçsuzum, beraatimi isterim” dedi.

“Merve, aşırı alkollüydü”
Sanık Tunç Öcal ise, “Ben direksiyona müdahale etmedim. Merve, beni darp etti. Merve Köstereli aşırı alkollüydü. Benim bu olayda hiçbir kastım ve kusurum yoktur. 33 yaşına kadar karakolun kapısından dahi girmiş değilim” diyerek beraatini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan sanık Merve Köstereli hakkında 5 yıl hapis cezası verirken, sanık Tunç Öcal’ı ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Köstereli’nin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına hükmeden mahkeme, Öcal’ın ise 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın alkol aldıktan sonra Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları, aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı belirtilmişti. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı, kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği anlatılmıştı.
Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, sanıkların “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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