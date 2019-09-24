Gizem hemşirenin ölümü davasında alkollü sürücü ve nişanlısına hapis cezası

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 5 yıl, eski nişanlısı ise aynı suçtan 7 buçuk yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Köstereli, “Benim bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın” diyerek nişanlısını suçladı.

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli(27) ve eski nişanlısı Tunç Öcal(31)’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Kefaletle tahliye olmuşlardı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, geçtiğimiz celse 80 bin lira kefalet karşılığında tahliye olan tutuksuz sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal katılırken, kazada hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık,“Benim bir geleceğim var”

Sanık Merve Köstereli esas hakkındaki savunmasında, “Benim alkol miktarım çok azdı. Arabayı kullanamayacak durumda değildim. Benim ifadelerim tutarlıdır. Sanık Tunç Öcal’ın direksiyonu tutup çevireceğini öngöremedim. Eğer o kazada ben ölseydim bugün Tunç, kadın cinayetinden de yargılanacaktı. Şu an mali müşavir olmak üzereyim. Ve bir geleceğim var, lütfen bana güzel olan geleceğimi bağışlayın. Kazaya sebep olan Tunç’tur. Suçsuzum, beraatimi isterim” dedi.