Gizem hemşirenin ölümü davasında sanıklara 80 bin lira kefaletle tahliye

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısının yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sürücü Merve Köstereli’nin 22 yıl 6 aya kadar, Tunç Öcal’ın ise 29 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların ayrı ayrı 80’er bin lira nakti kefalet karşılığında tahliyelerine hükmetti.

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Merve Köstereli(27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31)’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybeden Gizem Berfu Altunoğlu’nun ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Direksiyona hamle yaptığını hatırlıyorum”

Kazada yaralanan Zeynep Karlı Aşık duruşmada dinlendi. Müşteki Aşık, olay tarihinde arkadaşları Merve ve Tunç ile birlikte kafeye gittiklerini ve alkol aldıklarını söyleyerek, “Bir süre sonra oradan ayrıldık, eğlenmek amacıyla Taksim’e gittik. Taksim’de de Merve ve Tunç 1-2 tane bira içti. Sonrasında araçla seyir halindeyken benzin bitince Merve ve Tunç arasında tartışma başladı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında birbirlerine tokat attılar. Tunç’un burnu kanadı, benden burun estetiği olduğunu belirterek ambulans çağırmamı istedi. Ambulans çağırdım, sağlık ekipleri Tunç’a müdahale ettiler. Aracın benzini konulduktan sonra tekrar yola çıktık. Ben aracın arka koltuğundaydım. Bir süre sonra ön tarafta bulunan Merve ve Tunç yeniden tartışmaya başladı. Aracın hızı 70-80 km civarındaydı. Tartışma sırasında Tunç’un birden direksiyona hamle yaptığını ve sağa doğru kırdığını hatırlıyorum. Sonrasında araç takla atmaya başladı, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım” dedi.

“Elleri titriyordu, alkolün etkisindeydi”

Sanıklardan Tunç Öcal, olay tarihinde Merve Köstereli ile birlikte Taksim’e gittiklerini belirterek, "Sonrasında araçta seyir halindeyken Merve’nin ellerinin titrediğini, alkolün etkisinde olduğunu, aracın yaklaşık 120 kilometre hızla gittiğini ve bu konuda Merve’yi yavaşlaması için uyardığımı hatırlıyorum. Fakat direksiyonu başka bir yöne kıracak ve aracın hakimiyetini kaybettirecek şekilde müdahalede bulunmadım" diye konuştu.

"Kazada benim suçum yok"

Tutuklu sanık Merve Köstereli ise, “Olay tarihinde aracı kullanan bendim. Tunçla tartıştığımız doğrudur. Olayın meydana gelmesine sebep olan kişi Tunç Öcal’dır. Meydana gelen kazada benim herhangi bir suçum bulunmamaktadır. 9 aydır tutukluyum” diyerek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay tarihinde araçla seyir halindeki sanıklar arasında ilişki sebebiyle tartışma çıktığı, tartışma sebebiyle Merve Köstereli’ye kızgınlık duyan sanık Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ettiği, aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sanık Merve Köstereli’nin yoldan çıktığı ve yolda bulunan Gizem’e çarptığı anlatıldı.

“Sanıklardan biri asli diğeri tali kusurlu”

Sürücü olan Merve Köstereli’nin idaresindeki araçla alkollü bir şekilde seyrederek kendi can emniyetini ve trafiğin seyir güvenliğini tehlikeye attığı, mevcut şartları göz önüne alarak hızını asgari hadde düşürmediği, yolda kontrolsüz seyrettiğinden olayın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğu belirtildi. Ön sağ koltukta yolcu olarak bulunan Tunç Öcal’ın ise hareket halindeki aracın direksiyonuna müdahale ederek aracın yoldan çıkmasına sebebiyet vermesiyle kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Savcı, sanıkların hapsini istedi

Savcı, sanık Merve Köstereli’nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Tunç Öcal’ın ise "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla, "vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederek sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkemeden 80 bin lira kefaletle tahliye kararı

Taraf avukatlarına mütalaaya ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın ayrı ayrı 80’er bin lira nakti kefalet karşılığında tahliye edilmelerine karar verdi. Kefaletin yatırılmaması ihtimaline karşı ise sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları, Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları, aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatılmıştı. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı, kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedilmişti.

Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, sanıkların “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

